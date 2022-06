Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 για τα Γενικά Λύκεια. Δείτε τα θέματα που έπεσαν.



Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει τα θέματα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας (έκθεση).

Στις 08:30 οι υποψήφιοι παρέλαβαν τα θέματα και κλήθηκαν να απαντήσουν πάνω σε ερωτήματα που αφορούσαν την ιστορία. Δόθηκαν τρία κείμενα για ανάλυση του Ραϋμόνδου Αλβανού, της Νίκης Δημουλά και του Θανάση Βαλτινού ενώ οι μαθητές έπρεπε να αναπτύξουν σε μορφή άρθρου την άποψη τους για την ιστορική γνώση παρουσιάζοντας βιωματικούς τρόπους καλλιέργειας του ιστορικού ενδιαφέροντος.

Αυτά είναι τα θέματα:

Επόμενος «σταθμός» για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, με την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας κατεύθυνσης. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται αύριο, Σάββατο 4 Ιουνίου, στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

"Αναμενόμενα αλλά δύσκολα τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία"

«Αναμενόμενα, αλλά δύσκολα» ήταν τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, σύμφωνα με τις φιλολόγους του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αγίου Δημητρίου, Δωρίτα Δαμιανού και Αγγελική Λέλλου. Οι δυο εκπαιδευτικοί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν, ότι τα θέματα «απαιτούν πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους».

Το θέμα στο οποίο αναφέρονται τα τρία κείμενα είναι αναμενόμενο, «λόγω της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή», εξηγούν. Ειδικότερα, το θέμα των φετινών πανελλαδικών, ανήκει στην ευρύτερη ενότητα «Παράδοση και Πολιτισμός», η οποία διδάσκεται στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Η δομή των τεσσάρων θεμάτων του διαγωνίσματος «είναι σαφής και ακολουθεί τους κανονισμούς του τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ του Αυγούστου 2019».

Όμως τα θέματα Β2 και Β3 «είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και προϋποθέτουν μεγάλη εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα του κειμένου και πολύ καλή γνώση της θεωρίας για τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα ενός κειμένου», περιγράφουν οι κκ. Δαμιανού και Λέλλου.

Το θέμα της έκθεσης αφορούσε την ιστορία και τις ιστορικές γνώσεις: «Αξίζει να μαθαίνουμε για αυτούς τους νεκρούς. Αξίζει να γνωρίζουμε τι έκαναν, πώς σκέφτονταν, πώς ζούσαν».

Στη Λογοτεχνία «έπεσαν» τρία πεζά κείμενα: Του Ραϋμόνδου Αλβανού (Ο ελληνικός εμφύλιος. Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες), απόσπασμα από ομιλία της Κικής Δημουλά (από το βιβλίο Εκλήθην ομιλήτρια) και του Θανάση Βαλτινού (Επείγουσα ανάγκη ελέου. Διηγήματα).

