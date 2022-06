Πολιτική

Όλαφ Σολτς: Στην Ελλάδα ο Γερμανός Καγκελάριος

Πότε αναμένεται στην Ελλάδα ο Γερμανός Καγκελάριος. Ποια πόλη θα επισκεφτεί.



Στην Θεσσαλονίκη θα μεταβεί την επόμενη Παρασκευή ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Βόλφγκανγκ Μπούχνερ θα παρακαθήσει, έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε δείπνο στο πλαίσιο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Σολτς θα διανυκτερεύσει στη Θεσσαλονίκη, από όπου την επόμενη ημέρα θα μεταβεί στην Βόρεια Μακεδονία και ακολούθως στη Βουλγαρία. Θα έχουν προηγηθεί επισκέψεις του κ. Σολτς την Παρασκευή στο Κόσοβο και στη Σερβία.

Στην Αθήνα θα μεταβεί την Τετάρτη, προερχόμενη από το Πακιστάν, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό της Νίκο Δένδια και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η κυρία Μπέρμποκ θα μεταβεί την επομένη στην 'Αγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας.

