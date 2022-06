Πολιτική

Έβρος: Μυστική σύσκεψη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού

Aυξημένη κινητικότητα στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Σε ετοιμότητα οι ελληνικές Αρχές.



Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι Ελληνικές Αρχές στον Έβρο καθώς παρατηρείται το τελευταίο διάστημα αυξημένη κινητικότητα στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία.



Οι διακινητές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το πολύ χαμηλό επίπεδο της στάθμης των νερών του ποταμού ώστε να περάσουν πολλές μικρές ομάδες μεταναστών στην πλευρά της Ελλάδας. Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς, τη στιγμή που πραγματοποιούνται καθημερινά περίπου 200-300 αποτροπές μεταναστών που αποπειρώνται να διασχίσουν τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας.





Την ίδια ώρα το πρωί της Παρασκευής έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Στρατού της Αστυνομίας, του Λιμενικού αλλά και εμπλεκόμενων φορέων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού, ώστε όλοι να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι στην περίπτωση που προκληθεί μια νέα κρίση στον Έβρο.

Η σύσκεψη έγινε στο χώρο vip του Αεροδρομίου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ της Αλεξανδρούπολης.

