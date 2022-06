Οικονομία

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πώς να εξοικονομήσεις μέχρι και 200 ευρώ

Στο Pricefox.gr θα βρεις τις καλύτερες προσφορές της αγοράς για ασφάλεια αυτοκινήτου. Μπες στο Pricefox.gr σύγκρινε την αγορά και δες πραγματικά πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις.

Ήξερες ότι υπάρχουν πελάτες του Pricefox.gr που εξοικονομούν μέχρι και 200€ τον χρόνο συγκρίνοντας και αγοράζοντας την ασφάλεια αυτοκινήτου τους online; Σου φαίνεται μεγάλο το ποσό; Με τα χρήματα αυτά μπορείς να ισοσταθμίσεις τα πολύ αυξημένα έξοδα της βενζίνης για αρκετά γεμίσματα.

Όλες οι τρέχουσες εκπτώσεις είναι στο Pricefox

Δες μέσα σε 1 λεπτό χωρίς την υποχρέωση να αγοράσεις πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις! Μετά είμαστε σίγουροι πως θα αγοράσεις στο Pricefox.gr. Την πατήσαμε και εμείς όχι μόνο γιατί οι προσφορές είναι super αλλά και για τη δυνατότητα να κλείσεις super τιμή για όλο το χρόνο και να πληρώνεις με άτοκες δόσεις κάθε μήνα! Και με την κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Για ασφάλεια αυτοκινήτου μη ρωτάς που, ρώτα την αλεπού! Γιατί η αλεπού βγαίνει όλο το χρόνο στο παζάρι και ψάχνει να βρει τις καλύτερες τιμές και προσφορές για σένα. Εσύ έχεις κάνει σύγκριση τιμών ασφάλειας αυτοκινήτου στο Pricefox; Μην χάσεις τις τρέχουσες προσφορές από τις καλύτερες ασφαλιστικές.

Λόγοι για να αγοράσεις την Ασφάλεια Αυτοκινήτου σου Online

1. Για να εξοικονομήσεις

Στο Pricefox οι πελάτες μας εξοικονομούν κατά μέσο όρο μέχρι και 40% ετησίως από την σύγκριση της αγοράς πριν την τελική απόφαση επιλογής ασφάλειας αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς μπορείς να βρεις online προσφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου και πολλές επιπλέον δωρεάν παροχές και προνόμια ανάλογα με την ασφαλιστική (δωρεάν ιατρικό check up, δωρεάν σέρβις αυτοκινήτου, έκπτωση σε καταστήματα κλπ.). Διαμόρφωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου online όπως εσύ θέλεις και σύγκρινε δίπλα δίπλα όλα τα διαθέσιμα πακέτα της αγοράς για να δεις πραγματικά τι σε συμφέρει τόσο από άποψη τιμής όσο και καλύψεων και παροχών. Με την online ασφάλεια αυτοκινήτου είσαι σίγουρος ότι η τιμή που βρίσκεις για το πακέτο που σε ενδιαφέρει είναι πραγματικά η πιο συμφέρουσα.

2. Γιατί είναι εύκολο και γρήγορο

Η διαδικασία αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου είναι πολύ απλή ακόμη και για χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Μπαίνεις στο Pricefox.gr

Βάζεις τον αριθμό πινακίδας και μερικά στοιχεία για τον οδηγό

Φτιάχνεις το πακέτο σου με τις καλύψεις που θέλεις

Βρίσκουμε για σένα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς για ασφάλεια αυτοκινήτου σύμφωνα με αυτό που θέλεις και συγκρίνεις για να βρεις την ασφάλεια αυτοκινήτου που πραγματικά σε συμφέρει

Αγοράζεις ασφάλεια αυτοκινήτου online με πιστωτική / χρεωστική κάρτα, τραπεζική μεταφορά, πληρωμή με μετρητά ή και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και έχεις σε 2 λεπτά το συμβόλαιο στο email σου Η ασφάλεια αυτοκινήτου σου μπορεί να είναι ενεργή από την ίδια ημέρα που θα πληρώσεις. Σε όλη την διαδικασία και για ότι συμβεί μετά την ασφάλιση έχεις δίπλα σου 24/7 τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους του Pricefox

3. Για να συγκρίνεις την αγορά αντικειμενικά και ανεξάρτητα

Είναι πολύ σημαντικό η επιλογή της ασφάλειας αυτοκινήτου να αποτελεί μια διαδικασία με πλήρη διαφάνεια και να είμαστε σίγουροι ότι αγοράζουμε το πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου που χρειαζόμαστε ακριβώς στην τιμή που πραγματικά μας συμφέρει. Για αυτό στο Pricefox έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις μόνος σου το πακέτο σου, να μάθεις ακριβώς η κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου τι σου παρέχει με απλά και κατανοητά λόγια, χωρίς ψιλά γράμματα και να συγκρίνεις τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές στην Ελλάδα. Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις περισσότερα από 50 πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου κορυφαίων εταιρειών και να εξοικονομήσεις έως και 40% στο ετήσιο κόστος της ασφάλειας αυτοκινήτου σου.

4. Για να έχεις 24/7 Πραγματική Εξυπηρέτηση από Εξειδικευμένους Συμβούλους

Η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μας κατά τη πώληση αλλά και όλη τη διάρκεια της ασφάλειας αυτοκινήτου τους είναι το κύριο μέλημα μας στο Pricefox.gr. Στην ουσία είμαστε ο online ασφαλιστής σου. Από την αρχή της λειτουργίας μας έχουμε επενδύσει στη δημιουργία μιας ομάδας έμπειρων εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων οι οποίοι είναι δίπλα σου είτε πρόκειται για την επιλογή ενός νέου πακέτου ασφάλειας αυτοκινήτου είτε στην περίπτωση ατυχήματος. Με ένα απλό τηλεφώνημα βρίσκεις 24 ώρες το 24ωρο έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου λύσει κάθε απορία και να σε βοηθήσει για ό,τι χρειαστείς για την ασφάλεια αυτοκινήτου σου.

5. Για να πληρώσεις όπως θέλεις

Έχεις βρει την ασφάλεια αυτοκινήτου που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σου και αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση προκύπτει αν επιλέξεις ετήσια διάρκεια ασφάλειας αυτοκινήτου. Αλλά τα χρήματα σου φαίνονται πολλά για να πληρώσεις μια και έξω μια τέτοια ασφάλεια αυτοκινήτου. Για αυτό στο Pricefox.gr σου δίνουμε τη δυνατότητα να πληρώσεις μέχρι και σε 12 άτοκες δόσεις και να έχεις τόσο την μέγιστη εξοικονόμηση αλλά και να μην πληρώσεις όλο το ετήσιο κόστος της ασφάλειας αυτοκινήτου σου αμέσως. Επιπλέον της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας με ή χωρίς άτοκες δόσεις, μπορείς να πληρώσεις με τραπεζική μεταφορά, με μετρητά σε χιλιάδες σημεία σε όλη την Ελλάδα ή ακόμη και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

