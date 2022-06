Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Επτά αδέρφια νοσηλεύονται με ψώρα

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών, νοσηλεύονται απομονωμένα σε 3 διαφορετικούς θαλάμους.

Στην Α' Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται με συμπτώματα ψώρας επτά αδέλφια ηλικίας 3 έως 13 ετών.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από παρέμβαση εισαγγελέα και συνοδεία κοινωνικών λειτουργών.

Νοσηλεύονται απομονωμένα σε τρεις διαφορετικούς θαλάμους. Δεν ήρθαν σε επαφή με κανένα από τα άλλα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο.

