Κόσμος

ΗΠΑ: Ανυπομονούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Κύπρο

Το State Department, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πλήρους άρσης του εμπάργκο της πώλησης όπλων στην Κύπρο.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις διμερείς σχέσεις μας (με την Κυπριακή Δημοκρατία), καθώς προάγουμε την περιφερειακή σταθερότητα», σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την προοπτική να προβεί στην πλήρη άρση του εμπάργκο της πώλησης όπλων στην Κύπρο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να κάνει το επόμενο βήμα ώστε να βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία να ενισχύσει την αμυντική της διαλειτουργικότητα με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας σημαντικός εταίρος και η σχέση μας στον τομέα της ασφάλειας έχει εμβαθύνει μετά την υπογραφή της Δήλωσης Πρόθεσης για τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας το 2018».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν το 2020 να προβούν στη προσωρινή και μερική άρση του εμπάργκο όπλων (ITAR), η οποία θα ίσχυε για ένα χρόνο – με δυνατότητα ανανέωσης - και σχετιζόταν με «μη φονικά» (non lethal) συστήματα. Οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν σημειώσει τότε ότι οι ΗΠΑ θα προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα βήμα – βήμα, τονίζοντας ότι αυτή η απόφαση δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε σηματοδοτεί αλλαγή στάσης στο Κυπριακό.

