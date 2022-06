ΗΠΑ: Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες (εικόνες)

Χάος σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Σε κρίσιμη κατάσταση τρεις τραυματίες. Άγνωστα τα αίτια της επίθεσης.



Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δέχθηκε κλήση για επίθεση ενόπλου στο Ιατρικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Encino» γύρω στις 3:50 μ.μ.. Η αναφορά αφορούσε έναν άνδρα με μαχαίρι που επιτέθηκε σε δυο υπαλλήλους του ιατρικού προσωπικού.

Ventura Blvd is CLOSED between Woodley Ave and Libbit Ave in #Encino due to #LAPD AND #LAFD Activity. Stabbing at Encino Hospital. 3 victims in critical condition. Suspect still inside. @knxnews #knxtraffic #latraffic @FondoKNXTraffic pic.twitter.com/jxpiGLsYdf

Ο δράστης συνελήφθη στις 5 μ.μ. , σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του νοσοκομείου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετά από έρευνά διαπίστωσαν πως ο δράστης παρέμενε εντός του κτηρίου. Μετά από έφοδο της ομάδας SWAT ο άνδρας συνελήφθη.

Preliminary info: Reports of multiple people stabbed at Encino Hospital. The suspect is believed to be contained in a room within the hospital. There is a large police presence. A Public Information Officer is enroute & we will provide more details as they become available.