Μύκονος: πρόστιμο σε μεγάλο ξενοδοχείο, μετά από καταγγελίες

Αμέσως κινητοποιήθηκαν Αστυνομία, ΣΔΟΕ και Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ποιο μήνυμα στέλνει στον τουριστικό κλάδο ο Βασίλης Κικίλιας.

Πρόστιμο σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Μυκόνου, εντός της οποίας λειτουργούν δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε το μεσημέρι κλιμάκιο της ΠΥΤ Κυκλάδων, το οποίο μετέβη στο νησί μαζί με κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι παραβάσεις αφορούσαν στην απουσία ναυαγοσώστη, καθώς και στο γεγονός ότι δεν ήταν διαθέσιμοι προς έλεγχο ορισμένοι φάκελοι λειτουργίας των δύο καταστημάτων.

Ο έλεγχος διεξήχθη με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από σχετικές καταγγελίες, τις οποίες το Υπουργείο Τουρισμού διαβίβασε, άμεσα, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο πλαίσιο της εντολής που έχει δοθεί από τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ασφαλή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων όλης της χώρας.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Από την αρχή της τουριστικής περιόδου, έχουμε διαμηνύσει ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που απαιτούν -και οφείλουν να έχουν- τόσο οι επισκέπτες στη χώρα μας, όσο και οι Έλληνες ταξιδιώτες. Η ασφάλεια και η προστασία των λουόμενων προφανώς και δεν είναι ζήτημα ήσσονος σημασίας. Οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι. Και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και υγείας δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις. Γιατί μόνο έτσι, προστατεύουμε το τουριστικό μας προϊόν και, φυσικά, την πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, η οποία σέβεται και ακολουθεί τη νομοθεσία».

