Κικίλιας - Τουρισμός: αύξηση εισπράξεων 342% στο πρώτο τρίμηνο του 2022 (βίντεο)

Τι είπε ο υπ. Τουρισμού για τον κοινωνικό τουρισμό, τις αφίξεις από τις ΗΠΑ και τα κρούσματα αισχροκέρδειας σε βάρος ταξιδιωτών.

«Η χρονιά φέτος δεν είναι ανέμελη όπως το 2019, είναι μια χρονιά εν μέσω πολέμου, πανδημίας, υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων», είπε ο Υπουργός Τουρισμού, που ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο Βασίλης Κικίλιας, παραθέτοντας μια σειρά από στοιχεία, «το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021 οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 432%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία στην τουριστική κίνηση».

«Σε σχέση με το έτος – ορόσημο, λόγω της καλής απόδοσης του τουρισμού, το 2019, υπάρχει αύξηση της τάξης του 10% σε κίνηση και εισπράξεις στο δίμηνο Απριλίου – Μάϊου σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο", όπως ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος εξηγώντας την δυναμική της «βαριάς βιομηχανίας της χώρας» είπε πως για τον Ιούνιο μόνο έχουν προγραμματιστεί 500 πλόες από κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα.

«Πρώτη χρονιά φέτος, έχουμε εντυπωσιακό ρεκόρ για αφίξεις τουριστών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα: 9 πτήσεις την ημέρα, 63 πτήσεις την εβδομάδα, έρχονται τουρίστες υψηλού εισοδήματος και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Είναι 500.000 άνθρωποι αυτοί. Οι ίδιες οι εταιρείες βάζουν πιο μεγάλα αεροσκάφη γιατί υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχουν θέσεις», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, λέγοντας ακόμη πως «οι Γάλλοι που επίσης ξοδεύουν πολλά χρήματα, μας έχουν πρώτη επιλογή για τις διακοπές τους. Στην Γερμανία είμαστε στις πρώτες τρεις επιλογές για διακοπές, η TUI ανακοίνωσε 3 εκατομμύρια αφίξεις φέτος, απο1,5 εκατομμύρια αφίξεις πέρσι».

«Υπάρχει ισχυρό τουριστικό σήμα και αναμένουμε να ενισχύεται αυτό εβδομάδα με την εβδομάδα», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, λέγοντας πάντως πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει μεσομακροπρόθεσμα, λόγω παραγόντων όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της.

Αναφερόμενος σε κρούσματα αισχροκέρδειας σε βάρος τουριστών, όπως η περίπτωση της Μυκόνου, ο Υπ. Τουρισμού είπε πως «ο εν λόγω κύριος έχει περάσει 3-4 ημέρες στα δικαστήρια της Σύρου, γιατι δεν σέβεται τον νόμο και τον πελάτη», προσθέτοντας πως έχει υπάρξει επικοινωνία και με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα τόνισε πως «αυτούς τους λίγους που συμπεριφέρονται έτσι και δεν σέβονται τον τουρίστα, Έλληνα ή ξένο, το Κράτος θα τους κάνει να πληρώσουν σε πρόστιμα τέτοια ποσά, που θα τους κάνουν να καταλάβουν πως δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά».

«Καλούμε τους επιχειρηματίες να προσφέρουν καλές και με καλές αμοιβές και συνθήκες θέσεις εργασίας, γιατί και αυτοί οι ίδιοι έχουν να κερδίσουν, καλούμε όλους να υπογράψουν συλλογική σύμβαση», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος και στην ανάγκη να βρεθεί λύση, όπου υπάρχει πρόβλημα, με τις συνθήκες διαβίωσης εργαζόμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας πως «οι έλεγχοι είναι σημαντικοί και οφείλουν επιχειρηματίες και Κράτος να βρουν λύση από την επόμενη σεζόν».

Σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως πέρσι δαπανήθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος διατίθενται 30 εκατομμύρια ευρώ, «με σχεδόν μηδενική γραφειοκρατία για τον πολίτη και το κατάλυμα, δίνουμε 150 ευρώ στον πολίτη για να τα δαπανήσει όπου και όπως θέλει», υπογραμμίζοντας πως η σχετική πλατφόρμα για τα voucher αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και πάντως αρκετά πριν από την 1η Ιουλίου.

