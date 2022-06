Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγούνται, μετά από μαραθώνια απολογία, οι δύο ψαράδες που έχουν κατηγορηθεί για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.



Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη.

Οι δυο ψαράδες μετά από μια μαρθώνια κατάθεση από τις 11 το πρωί της Παρασκευής κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τον ανακριτή της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο ψαράδες στην απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Σήφης Βαλυρακης αλλά ήταν στο σπίτι τους.

Ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της 24 Ιανουαρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη οφείλεται σε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα, τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από εν λειτουργία προπέλα σκάφους κατά την πτώση του στη θάλασσα

Μόνη ανάγκη της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη είναι «η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του ανθρώπου της, η απόδοση δικαιοσύνης και η αποτροπή της συγκάλυψης» ανέφεραν σε ανακοίνωσή που εξέδωσαν προ ημερών οι δύο συνήγοροι της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης και Κώστας Παπαδάκης, συμπληρώνοντας ότι αυτό δεν το οφείλει στον Σήφη Βαλυράκη μόνο η οικογένειά του, αλλά και η Πολιτεία και η κοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια σε μαθητές του

Τουρκία: Ο Έλληνας πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ για εξηγήσεις

Ευλογιά των πιθήκων - Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν είναι πιθανή εστία νέας πανδημίας