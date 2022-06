Υγεία - Περιβάλλον

Μωβ μέδουσες: ο χάρτης με τις επικίνδυνες παραλίες στην Αττική

Διακοπές «παρέα» με τις μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες και φέτος προβλέπουν οι ειδικοί. Οι μωβ μέδουσες θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών στην Μεσόγειο. Το τσίμπημα τους είναι επώδυνο λόγω της νευροτοξίνης που έχουν, επομένως οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση τσιμπήματος.

Μέχρι τώρα οι περισσότερες μωβ μέδουσες έχουν θεαθεί στον Σαρωνικό Κόλπο, επομένως οι κάτοικοι της Αθήνας και της Αττικής έχουν αυξημένες πιθανότητες να υποστούν το τοξικό και επώδυνο τσίμπημα της μέδουσας «Pelagia noctiluca».

Ο χάρτης του iNaturalist καταγράφει τις παραλίες στις οποίες έχουν θεαθεί φέτος το καλοκαίρι. Ανάμεσά τους είναι δημοφιλείς παραλίες στην Αττική και τον Σαρωνικό.

Οι «κόκκινες» παραλίες της Αττικής

Σύμφωνα με τον χάρτη του «iNaturalist», μερικές από τις δημοφιλείς παραλίες της Αττικής όπου εθεάθησαν μωβ τσούχτρες μέσα στο 2022, είναι οι παρακάτω:

Παραλία Καβούρι

Ακτή Βουλιαγμένης

Παραλία Γλύστρα (Λαγονήσι)

Παραλία Νησάκι Λαυρίου

Παραλία Κορώνης (Πόρτο Ράφτη)

Παραλία Αυλάκι (Πόρτο Ράφτη)

Παραλία Βραυρώνα

Αργυρά Ακτή (Νέα Μάκρη)

Και στη Πελοπόννησο έχουν σημειωθεί αρκετές συναντήσεις με μωβ τσούχτρες, με τις περισσότερες να εντοπίζονται κυρίως στα Ίσθμια, τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και την παραλία Αλμυρής.

Το φαινόμενο, πριν από την κλιματική αλλαγή, παρατηρούνταν κάθε 10 με 12 χρόνια και διαρκούσε 2-3 και το πολύ χρόνια. Έτσι, από το 2015 μέχρι και το 2018 υπήρχε έξαρση στον Κορινθιακό Κόλπο και το 2018-2020 στη Μάλτα όπου επέστρεψε φέτος.

Στην Ελλάδα οι μωβ μέδουσες έχουν παρατηρηθεί σε περιοχές του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου, ενώ καταγράφονταν ακόμη και τον χειμώνα από χειμερινούς κολυμβητές. Το καλοκαίρι αυξάνονται κατά πολύ γιατί ευνοούνται οι συνθήκες αναπαραγωγής της λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας της θάλασσας. Η αναπαραγωγή τους ευνοείται και από την κλιματική αλλαγή που αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού.

Παράλληλα, η μείωση του πληθυσμού των ψαριών, που είναι κυνηγοί τους αλλά και η μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων χελώνων που είναι ο βασικός κυνηγός τους ευνοεί την εξάπλωση των μεδουσών.

Η μωβ μέδουσα είναι μέχρι 10 εκατοστά σε διάμετρο αλλά το μήκος των πλοκαμιών μπορεί να φτάσει μέχρι 10 μέτρα. Κυρίως τρέφεται με σάλπες, διάφορα χιτωνοφόρα, πλακτονικά καρκινοειδή και αυγά ψαριών. Οι μεγαλύτεροι φυσικοί θηρευτές της μέδουσας είναι η δερματοχελώνα, η καρέτα καρέτα, ο τόνος, ο ξιφίας και το φεγγαρόψαρο. Όταν είναι νεαρή το χρώμα της είναι πορτοκαλί - καφέ και όταν ενηλικιώνεται παίρνει έντονο πορφυρό-μωβ χρώμα.

