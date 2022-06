Κοινωνία

Φωτιά στην Άνω Γλυφάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική έχει σημάνει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στην Άνω Γλυφάδα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο τέρμα της οδού Μετσόβου, πλησίον της περιοχής Πουρνάρι και καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης η φωιτά ξέσπασε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, γύρω απο τον οποίο, όπως είπε, υπήρχαν ξερά χόρτα που δεν ειχαν καθαριστεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι κοντά στα σπίτια, αλλά δεν απειλεί προς το παρόν κάποια από αυτά, καθώς κατευθύνεται προς το βουνό, ενώ ένα μέτωπο της κινείται προς το Πανόραμα Βούλας

Στην περιοχή, ωστόσο, πνέουν άνεμοι που προκαλούν ανησυχία στους πυροσβέστες, γι' αυτό έγινε άμεσα κινητοποίηση, τόσο σε επίγειες, όσο και σε εναέριες δυνάμεις.

Στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο, ενώ στην περιοχή ίπταται και ελικόπτερο με τον συντονιστή της επιχείρησης πυρόσβεσης.

Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υπάλληλοι των ΟΤΑ μαζί με υδροφόρες.





#Πυρκαγιά εν υπαίθρω στο τέρμα της οδού Μετσόβου πλησίον της περιοχή Πουρνάρι Γλυφάδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2022

Συγκεκριμένα σε διακοπές κυκλοφορίας και ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία στην Άνω Γλυφάδα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη πλησίον της περιοχής Πουρνάρι.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγο διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Υμηττού, από το ύψος της οδού Απόλλωνος, στο ρεύμα προς την θέση Κρεμασμένος Λαγός, ενώ γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Ηροδότου.

Στην #πυρκαγιά στο τέρμα της οδού Μετσόβου στην περιοχή Πουρνάρι Γλυφάδας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 4 Α/Φ, 1 Ε/Π καθώς & 1 Ε/Π για εναέριο συντονισμό. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες & υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2022









Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Κούγιας: ίδια καταδίκη για τους 12 κατηγορούμενους

Κοζάνη - Τροχαίο: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά μαζί με τον πατέρα του

Δολοφονία στην Αίγινα: ύποπτος ο γιός του θύματος