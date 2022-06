Κοινωνία

Πυρκαγιά Πανόραμα Βούλας: Η συμβολή της ΕΛΑΣ στην κατάσβεση

Μεγάλες οι ενισχύσεις και από την αστυνομία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο πανόραμα Βούλας.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνδράμει ενεργά με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε 'Ανω Γλυφάδα και Βούλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, παρέχεται ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, που ενεργούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - κατά περίπτωση - απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, προληπτική εκκένωση περιοχών, απεγκλωβισμό ατόμων και ζώων. Παράλληλα, ενεργούν για τη διασφάλιση της ζωής και των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.

Πιο αναλυτικά, έχουν διατεθεί πάνω από 150 αστυνομικοί και 48 οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανές), που μέχρι στιγμής, ανταποκρίθηκαν σε δεκάδες κλήσεις του Κέντρου 'Αμεσης Δράσης και συνδράμουν στην προληπτική εκκένωση οικισμών και σε τουλάχιστον 19 απεγκλωβισμούς ατόμων και 2 ζώων.

Επιπρόσθετα, ειδικό όχημα της αστυνομίας βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα, παρέχοντας στους πολίτες νερό και τρόφιμα.

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

