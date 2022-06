Πολιτική

Στυλιανίδης για φωτιά στη Βούλα: βελτιωμένη η κατάσταση

Επί τόπου βρέθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου.

Στην πυρκαγιά στην 'Ανω Γλυφάδα και την 'Ανω Βούλα έχουν μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Π.Σ. Γιάννης Αρτοποιός η πυρκαγιά στην 'Ανω Βούλα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, με διάσπαρτες εστίες, ωστόσο όταν ξεκίνησε ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς έπνεαν βόρειοι άνεμοι με ριπές 8 μποφόρ, που την έσπρωξαν μέσα στον αστικό ιστό.

Για το λόγο αυτό απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι, οι οποίο ειδοποιήθηκαν και με μήνυμα του 112 που εστάλη στις 16.20΄.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τόνισε ο κ. Αρτοποιός, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ενισχύονταν συνεχώς.

Αυτή την ώρα επιχειρούν συνολικά 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, που ενισχύθηκαν με δυνάμεις από την Πελοπόννησο, την Στερεά και την Δυτική Ελλάδα. Από αέρος επιχειρούν 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για εναέριο συντονισμό, θα οποία θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας. Επίσης ο στρατός διέθεσε ένα ελικόπτερο και η Ελληνική Αστυνομία 250 αστυνομικούς με 25 μοτοσικλέτες και 10 περιπολικά.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν πολλοί εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τα αίτια των πυρκαγιών γίνονται έρευνες από τα κατά τόπους ανακριτικά τμήματα και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 61 δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος του Π.Σ. απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, νε ενημερώνουν αμέσως σεπερίπτωση πυρκαγιάς, να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών και να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας.

