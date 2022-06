Κόσμος

Μπανγκλαντές: νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η τρομακτική φονική πυρκαγιά που τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους στο Μπαγκλαντές.

εικόνα αρχείου

ι«Μέχρι στιγμής», τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχει διαπιστωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους «τρεις πυροσβέστες», ενώ «περίπου 170 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 40 πυροσβέστες και 10 αστυνομικοί», δήλωσε ο Αμπούλ Κάλαμ Αζάντ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας μεταδίδουν πως ο αριθμός των τραυματιών είναι γύρω στους 300. Εκκλήσεις να γίνει εθελοντική αιμοδοσία για τους τραυματίες πλημμυρίζουν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ελίας Τσόντρι, αρχίατρος στην Τσιταγκόνγκ, κοντινή μεγαλούπολη, προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να γίνει βαρύτερος, καθώς πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με εγκαύματα στο 60 ως 90% των σωμάτων τους. Όλο το ιατρικό προσωπικό, ακόμη και όσα μέλη του είχαν άδεια, κλήθηκε εσπευσμένα στη θέση του, καθώς δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της μεγαλούπολης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον χώρο αποθήκευσης, ονόματι B.M. Container Depot, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Τσιταγκόνγκ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της ασιατικής χώρας, δήλωσε ο Τζαλάλ Άχμεντ, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

Αρκετές μονάδες της πυροσβεστικής είχαν σπεύσει στον χώρο αποθήκευσης για να σβήσουν τη φωτιά όταν αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν την εγκατάσταση.

Κάποια από τα εμπορευματοκιβώτια στην ιδιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης περιείχαν χημικά προϊόντα, ιδίως υπεροξείδιο του υδρογόνου, εξήγησε ο Ρουχούλ Αμίν Σικντέρ, εκπρόσωπος συνδέσμου των εταιρειών του τομέα, του BICA (Bangladesh Inland Container Association).

Ο διευθυντής της εγκατάστασης, ο Μουτζιμπούρ Ραχμάν, δήλωσε ότι είναι άγνωστη η αιτία της πυρκαγιάς. Διευκρίνισε ότι στην εγκατάσταση εργάζονταν περίπου 600 άνθρωποι.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά «υπάρχουν ακόμη ορισμένες εστίες» που προσπαθούν να σβήσουν οι πυροσβέστες, τόνισε ο Μομινούρ Ραχμάν, περιφερειάρχης στην Τσιταγκόνγκ. Σε πολλά από τα εμπορευματοκιβώτια υπήρχαν ρούχα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, που επρόκειτο να εξαχθούν σε δυτικές χώρες, σημείωσε.

Οι εξαγωγές, εδικά ιματισμού, από το Μπανγκλαντές σε δυτικά κράτη αυξήθηκαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανόραμα Βούλας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Αλβανία: Πρόεδρος της χώρας ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για εκρήξεις στο Κίεβο