Πολιτική

Στυλιανίδης για φωτιά στη Βούλα: Ήταν δύσκολη δοκιμασία - Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν στην ενημέρωσή οι Αρχές για τα μέτωπα των πυρκαγιών.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη δοκιμασία», ανέφεραν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στην ενημέρωσή τους για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Γλυφάδα και επεκτάθηκε στη Βούλα.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης ανέφερε αρχικά: «Ο στόχος μας ως υπουργείο είναι να μετριάσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό γιατί όλες οι προγνώσεις αναφέρουν ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στην Άνω Βούλα καθώς η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη και η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη ενώ δεν υπάρχουν ενεργές καύσεις, σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά την ενημέρωσή που έγινε πριν λίγο.

Όπως ανέφεραν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρ. Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Ευ. Τουρνάς η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται ανεπτυγμένες και εξακολουθούν να επιχειρούν, ενώ οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Όπως υπογράμμισαν ήταν μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά, με τρεις διαφορετικές εστίες, η οποία έφτασε σε περιαστικό άλσος. Προσέθεσαν ότι όλο το βράδυ υπήρξε προσπάθεια για να ελεγχθούν μικρές εστίες και να αποφευχθούν αναζωπυρώσεις. Συνολικά, όπως είπαν, διατέθηκαν 17 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν σε διαδοχικά κύματα.

«Αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής. Παρά τις αντίξοες συνθήκες όλοι οι εμπλεκόμενοι και επί του πεδίου και στον συντονισμό κατόρθωσαν χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής να περιοριστεί η χθεσινή πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα σε 6-7 ώρες. Είμαστε ακόμη στην αρχή του καλοκαιριού κι ο στόχος είναι να μετριάσουμε τις επιπτώσεις όλων των νέων φαινομένων που προέρχονται από την κλιματική κρίση. Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό γιατί όλες οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θεωρείται hotspot της κλιματικής κρίσης τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα κι αυτό το καλοκαίρι», επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρ. Στυλιανίδης ενώ ο υφυπουργός, Ευ. Τουρνάς τόνισε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη δοκιμασία για όλο τον μηχανισμό ιδιαίτερα μάλιστα στην επιχείρηση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών στην περιοχή της Άνω Βούλας.

Συνολικά επιχειρούν, 283 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ομάδα Σ.μη.Ε.Α., 2 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 ως συντονιστικό. Οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν με Πυροσβέστες, οχήματα και πεζοπόρα τμήματα από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Συνδρομή παρέχουν, η ΕΛ.ΑΣ. με 100 αστυνομικούς και 38 οχήματα, μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αττικής και σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

Φωτιά στον Κουβαρά: τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)