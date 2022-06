Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος είχε οδηγός, λόγω των πλημμυρών στη Γαλλία.

(εικόνα αρχείου)

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν χθες Σάββατο τη Γαλλία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, όμως τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενίσουν σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά στη Ρουέν, έγινε γνωστό από τις αρχές της πόλης.

Χθες σε κάποιες περιοχές έπνεαν άνεμοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ στα νοτιοδυτικά χαλάζι έπεσε σε περιοχή του αμπελώνα Αρμανιάκ προκαλώντας καταστροφές στις καλλιέργειες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ήρε σήμερα το πρωί την πορτοκαλί προειδοποίησή της για καταιγίδες σε 25 διαμερίσματα, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

“Θραύσμα Fagan”: οριστική επανένωση με τη ζωοφόρο του Παρθενώνα

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)