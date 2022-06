Κόσμος

Αδόλφος Χίτλερ: Το πρόβλημα με την φωνή του και η θεραπεία

Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες επιστολών για τις θεραπείες που έκανε στον Χίτλερ ένας από τους γιατρούς του.



Ο Ελβετός απόγονος ενός από τους γιατρούς του Αδόλφου Χίτλερ έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες επιστολών που αποκαλύπτουν πως ο γιατρός αυτός έκανε θεραπείες στον δικτάτορα της Ναζιστικής Γερμανίας για προβλήματα φωνής, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας NZZ am Sonntag.

Ο Χίτλερ υποβλήθηκε σε θεραπείες πολλές φορές επί 10 χρόνια από το 1935 από τον Καρλ Ότο βον Άικεν, έναν Γερμανό ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο, ανέφερε η εφημερίδα.

Οι επιστολές του γιατρού σε έναν ξάδερφό του ανακαλύφθηκαν από τον Ρόμπερτ Ντόπγκεν, τον δισέγγονο του βον Άικεν, ο οποίος βρήκε τις επιστολές καθώς ερευνούσε οικογενειακά αρχεία για ένα σχολικό έργο. Ο φον Άικεν πέθανε το 1960.

Ο Βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ Τζέι Έβανς, ειδικός στη γερμανική ιστορία, πιστοποίησε την αυθεντικότητα των αδημοσίευτων επιστολών, ανέφερε η εφημερίδα. Αυτές δείχνουν τον φόβο του Χίτλερ για σοβαρή ασθένεια.

«Αν υπάρχει κάτι κακό, πρέπει οπωσδήποτε να το μάθω», είπε ο Χίτλερ στον γιατρό μετά την πρώτη τους συνάντηση τον Μάιο του 1935, σύμφωνα με τις επιστολές.

Η εφημερίδα τόνισε ότι οι επιστολές έδειξαν επίσης τη σημασία που έδινε ο Χίτλερ στη φωνή του, την οποία χρησιμοποιούσε σε ομιλίες για να ξεσηκώσει υποστηρικτές του για το ναζιστικό καθεστώς του.

Μια επέμβαση για την αφαίρεση ενός πολύποδα αναβλήθηκε για μετά από μια ομιλία, λένε οι επιστολές, καθώς ο φον Άικεν συμβούλεψε τον Χίτλερ ότι έπρεπε να ξεκουράσει τη φωνή του μετά την επέμβαση.

Στις επιστολές του, ο φον Άικεν δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι θεράπευε έναν άνθρωπο του οποίου οι πράξεις οδήγησαν στον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ολοκαύτωμα και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέφερε η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι όταν ρώτησαν Ρώσους ανακριτές μετά τον πόλεμο γιατί αυτός δεν σκότωσε τον Χίτλερ, ο φον Άικεν είπε: «Ήμουν ο γιατρός του, όχι ο δολοφόνος του».

Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε σε ένα καταφύγιο στο Βερολίνο το 1945, λίγο πριν το τέλος του πολέμου.

