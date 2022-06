Αθλητικά

Ο Πάμπλο Λάσο στο νοσοκομείο με έμφραγμα

Σοκ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας Μαδριλένου τεχνικού.



Έμφραγμα του μυοκαρδίου υπέστη το πρωί της Κυριακής (5/06) ο Πάμπλο Λάσο. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης εισήχθη στο νοσοκομείο "de la Moraleja" και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ενώ αναμένονται νέες εξετάσεις.

Ο Μαδριλένος τεχνικός οδήγησε χωρίς κανένα πρόβλημα την ομάδα του το Σάββατο (4/06) στη νίκη επί της Μπασκόνια στον δεύτερο αγώνα του ημιτελικού της Liga Endesa, παρουσιάστηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου κι αμέσως μετά μετέβη στο σπίτι του. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, όμως, άρχισε να νιώθει άσχημα και να έχει τα πρώτα συμπτώματα.

Ο Λάσο ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης την Δευτέρα (6/06) ενόψει του τρίτου αγώνα με την Μπασκόνια, αλλά μετά την εξέλιξη αυτή δεν θα μπορέσει να το κάνει, ούτε φυσικά να δώσει το παρών στον πάγκο. Ήδη χρειάστηκε να μείνει εκτός αρκετών αγώνων αυτή τη σεζόν αφού βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στα μέσα Δεκεμβρίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Ρεάλ Μαδρίτης με επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο προπονητής μας Πάμπλο Λάσο εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sanitas La Moraleja μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου νωρίς σήμερα.»

