Nations League: Η Ελλάδα νίκησε το Κόσοβο και πήρε προβάδισμα ανόδου

Το δύο στα δύο έκαναν οι διεθνείς μας, κερδίζοντας την Κυριακή, εκτός έδρας, το Κόσοβο.

Η Εθνική ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ με μία ακόμη σοβαρή, μετρημένη και εμφάνιση έκανε το 2Χ2 στο ξεκίνημα του Nations League (League C, 2ος όμιλος) κι απέκτησε από νωρίς ξεκάθαρο προβάδισμα για την άνοδο στη League B έναντι των αντιπάλων της.

Όπως συνέβη και πριν από τρία βράδια στο Μπέλφαστ, έτσι και σήμερα στην Πρίστινα, ο Τάσος Μπακασέτας «υπέγραψε» το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό» της «γαλανόλευκης», αυτή την φορά επί του Κόσοβου (1-0), με το γκολ που πέτυχε στο 39ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ. Με 9 παίκτες τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι.

Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες (οι δύο με σκορ 1-1) η Ελλάδα νίκησε ξανά το Κόσοβο, όπως είχε κάνει και τον Σεπέμβριο του 2020 και πάλι εκτός έδρας, τότε με 2-1. Ακολουθεί για την Εθνική το ματς με την Κύπρο στις 9 Ιουνίου και στις 12/06 θα υποδεχτεί το Κόσοβο.

Σε σχέση με το ματς του Μπέλφαστ η Εθνική ξεκίνησε με τρεις αλλαγές. Οι Ρότα, Μπουχαλάκης και Σιώπης έμειναν στον πάγκο και ξεκίνησαν οι Μπάλντοκ, Κουρμπέλης και Μασούρας.

Στο 5΄ ο Βλαχοδήμος ενήργησε ψύχραιμα στο τετ-α-τετ με τον Ζενέλι κι έδιωξε σε κόρνερ, στην πρώτη σημαντική φάση του ματς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Το ματς κύλησε στη συνέχεια χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, με τους παίκτες του Ζιρές να επιδιώκουν ν΄ «ανοίξουν» την ελληνική άμυνα από τα άκρα, χωρίς, όμως, ν΄ απειλούν την εστία του Βλαχοδήμου πλην της φάσης στο ξεκίνημα του ματς.

Η «γαλανόλευκη» στα πρώτα 45 λεπτά δεν έδειξε διάθεση να πιέσει. Επιδίωξε να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεσαία γραμμή και πρόσεξε περισσότερο την άμυνά της, ωστόσο, στη μία και μοναδική καλή της επιθετική προσπάθεια στο πρώτο μέρος είχε την τύχη να προηγηθεί με το άπιαστο σουτ του Τάσου Μπακασέτα στο 36ο λεπτό, μετά από την άριστη συνεργασία των Τσιμίκα και Μάνταλου από αριστερά. Ο αρχηγός «ζύγισε» καλά το σουτ κι όπως στο Μπέλφαστ βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, τρία λεπτά νωρίτερα απ΄ ότι εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Εθνική να έχει δοκάρι στο 53ο λεπτό. Από σέντρα του Μασούρα από αριστερά η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μούριτς, ο οποίος έδειξε να αιφνιδιάζεται.

Δέκα λεπτά η Ελλάδα έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, αλλά ο Μούριτς νίκησε τον Μπάλντοκ από πολύ κοντά, με την εξαιρετική συνεργασία του δεξιού μπακ της Εθνικής με τον Παυλίδη. Στο 64΄ το σουτ του Ζέγκροβα έφυγε άουτ.

Όσο περνούσε η ώρα και οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους για ν΄ απειλήσουν, η Εθνική κέρδιζε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα οι διεθνείς κυριάρχησαν και πλησίασαν ξανά στο γκολ, αλλά ο Μαυροπάνος στο 68΄ απέτυχε από πολύ κοντά να κάνει την προβολή για να σκοράρει.

Η πλάστιγγα του ματς έγειρε ακόμη περισσότερο προς την πλευρά της ελληνικής ομάδας μετά την αποβολή του Αλίτι στο 72΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες του Πογέτ απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κι έφτασαν απόλυτα δίκαια στη δεύτερη σερί νίκη, αν και χρειάστηκε η μεγάλη επέμβαση του Βλαχοδήμου στο 82΄ λεπτό σε κεφαλιά του Ραχμάνι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζον Μπίτον (Σκωτία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φασλίγι, Αλίτι, Ραχμάνι - Κουρμπέλης, Γιακουμάκης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 72΄ Αλίτι (2η κίτρινη), 90΄+1 Μούριτς

ΚΟΣΟΒΟ (Αλέν Ζιρές): Μούριτς, Καστράτι, Ραχμάνι, Κριέζιου, Αλίτι, Λοσάι, Φασλίγι (75΄ Ντρέσεβιτς), Ζέγκροβα (90΄+3 Ουϊκάνι), Ρασίτσα (57΄ Μπουτίτσι), Ζενέλι (57΄ Κολόλι), Μουρίκι

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Μπάλντοκ, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (57΄ Σιώπης), Μάνταλος (86΄ Μπουχαλάκης), Μπακασέτας, Λημνιός, Μασούρας (78΄ Δουβίκας), Γιακουμάκης (57΄ Παυλίδης)

«Καθάρισε» την Ελβετία ο Ρονάλντο, η Ισπανία γλίτωσε την ήττα, πρώτη νίκη για την Σερβία

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκει δύο φορές δίχτυα η Πορτογαλία πανηγύρισε στη 2η αγωνιστική του Nations League το πρώτο της «τρίποντο» στον 2ο όμιλο της League A. Οι Ίβηρες επικράτησαν άνετα με 4-0 της φιλοξενούμενης Ελβετίας, υποχρεώνοντας τη στη δεύτερη σερί αποτυχία της. Ο Καρβάλιο στο 15΄ άνοιξε τον χορό των... τερμάτων για τους γηπεδούχους, με τον Ρονάλντο να μπαίνει στην εξίσωση και σκοράροντας στο 36΄ και το 39΄ να φτάνει τα 117 γκολ με το εθνόσημο. Στο 68΄ ο Κανσέλο διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στην Πράγα, ο Μαρτίνεθ στο 90΄ γλίτωσε την Ισπανία από την ήττα, με τους «φούριας ρόχας» να συμβιβάζονται με τη δεύτερη σερί ισοπαλία τους στον 2ο όμιλο της League A, απέναντι στην πρωτοπόρο Τσεχία (2-2). Η βραδιά, πάντως, ήταν ιστορική για τον Γκάβι, καθώς ο νεαρός επιθετικός μέσος της Μπαρτσελόνα έγινε σε ηλικία 17 ετών και 304 ημερών, ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ισπανίας, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 45+3΄. Με ένα χαμηλό σουτ από τα αριστερά και κοντά στο δοκάρι, ο Γκάβι ισοφάρισε σε 1-1 και πέτυχε το πρώτο του γκολ φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο σε επίπεδο Ανδρών. Τον άθλο του τον σημείωσε επτά ημέρες μικρότερος από τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ανσού Φατι, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε το ρεκόρ με το γκολ που είχε σημειώσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 εναντίον της Ουκρανίας (4-0), σε ηλικία 17 ετών και 311 ημερών.

Στον 4ο ομίλο της League B, η Νορβηγία με το τελικό 2-1 επί της οικοδέσποινας Σουηδίας πανηγύρισε για πρώτη φορά νίκη σε σκανδιναβικό ντέρμπι από το 2005, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε δύο γκολ στην Στοκχόλμη. Τέλος, η Σερβία με το 4-1 επί της Σλοβενίας πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Κυριακής (5/6):

Τσεχία-Ισπανία: 2-2 (4΄ Πέσεκ, 66΄ Κούχτα - 45+3΄ Γκαβίρα, 90΄ Μαρτίνεθ)

Πορτογαλία-Ελβετία: 4-0 (15΄ Καρβάλιο, 36΄, 39΄ Ρονάλντο, 68΄ Κανσέλο)

Σερβία-Σλοβενία: 4-1 (24΄ Μίτροβιτς, 56΄ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, 85΄ Γιόβιτς, 90+2΄ Ράντονιτς)

Σουηδία-Νορβηγία: 1-2 (90+2΄ Ελένγκα - 20΄ πεν., 69΄ Χάαλαντ)

Κύπρος-Βόρεια Ιρλανδία: 0-0

Κόσοβο-Ελλάδα: 0-1 (39΄ Μπακασέτας)

Γιβραλτάρ-Βόρεια Μακεδονία: 0-2 (21΄ Μπάρντι, 84΄ Νικόλοφ)

Βουλγαρία-Γεωργία: 2-5 (50΄ Ίλιεφ, 83΄ Στεφάνοφ - 4΄ Νταβιτασβίλι, 31΄ αυτ. Χρίστοφ, 52΄ Ζιβζιβάντε, 58΄ Κβαρατσχέλια, 69΄ Καζαϊσβίλι)





