Οικονομία

Ασμάτογλου για βενζίνη: Τα 3 ευρώ το λίτρο είναι πολύ μακριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών για την τιμή των καυσίμων σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

«Ο κ.Σταϊκούρας είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος», ανέφερε ο Πρόεδρος των Βενζινοπωλών, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη συνέχιση του fuel pass.

«Αν δοθεί ελάφρυνση, να έχει τη μορφή πετρελαίου», εκτίμησε ο Γιώργος Ασμάτογλου.

Όσο για την τιμή της αμόλυβδης, που σήμερα πωλείται με την τιμή του Σαββάτου, στα 2,37 ευρώ το λίτρο, είπε πως «οι προβλέψεις είναι ότι αύριο η τιμή θα είναι 2 λεπτά ακριβότερη από το Σάββατο.

Τα 3 ευρώ είναι πολύ μακριά, αλλά αν συνεχίσουν τα 2 λεπτά, σε δέκα μέρες θα είμαστε στα 2.45 ευρώ».





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 10 Ιουνίου

Εθνική Αργεντινής: Ο Μέσι έβαλε πέντε γκολ σε φιλικό με την Εσθονία