Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: Δώσαμε στον ΣΠΑΥ 1 εκατ. ευρώ από το 2014

Συνεχίζεται η κόντρα των δημάρχων Γλυφάδας – Ελληνικού για την ευθύνη της εκδήλωσης και της εξάπλωσης της φωτιάς στη Βούλα.

«Δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση οι δύο σχετιζόμενοι δήμοι Γλυφάδας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παπανικολάου για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την καταστροφική φωτιά του Σαββάτου και συμπλήρωσε ότι, «ο Κωνσταντάντος την ώρα της μάχης έβγαινε στα κανάλια και χωρίς να είναι στο πεδίο, προσπαθούσε να αποδώσει ευθύνες».

Όπως είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, «την ημέρα της φωτιάς αναπτυχθήκαμε μέσα σε 2 λεπτά» και ειδικότερα για την έναρξη της φωτιάς επιμένει πως το σημείο ήταν στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η Πυροσβεστική συμφωνεί μαζί μας κι ας σκεφτεί κανείς τι θα γινόταν αν αυτός ο σταθμός έπαιρνε φωτιά».

«Είχαμε από την αρχή την πεποίθηση ότι θα ελεγχόταν η φωτιά, βλέπουμε ότι υπήρχε άλλη εστία στο κοιμητήριο της Βούλας κι άλλη στον οικισμό», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην «επόμενη μέρα» είπε ότι, «μπροστά μας έχει ανηφοριά και χρειάζεται συνεργασία. Εμείς θα δούμε με τον ΔΕΔΔΗΕ τα αίτια της πυρκαγιάς».

Για την κόντρα με τον Δήμαρχο Ελληνικού είπε πως, «είναι ντροπή την ώρα της μάχης να προσπαθεί να κάνει μικροπολιτική» και απαντώντας στις κατηγορίες «Κωνσταντάτου» για αποχώρηση της Γλυφάδας από τον ΣΠΑΥ, είπε πως, «ο ΣΠΑΥ είναι σύνδεσμος δήμων, δεν έχει πυροσβεστική, αποχωρήσαμε από το 2014 γιατί από τότε συνεισφέραμε 1 εκατομμύριο ευρώ και κρίναμε ότι, μπορούμε να επενδύσουμε αλλού και φέτος με τις 130.000 ευρώ αγοράσαμε δύο πυροσβεστικά».





