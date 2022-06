Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Πού και πότε θα "χτυπήσουν" τα φαινόμενα.

'Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, προβλέπεται από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Δευτέρα (06-06- 2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το μεσημέρι και μέχρι και τις βραδινές ώρες. Ανάλογα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τόπους στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα.

Αύριο Τρίτη (07-06-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα είναι λιγότερα και μικρότερης διάρκειας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Τις βραδινές ώρες προβλέπεται εξασθένηση των φαινομένων.

Την Τετάρτη (08-06-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά.

Ο άστατος καιρός με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες θα συνεχιστεί την Πέμπτη (09-06-2022) κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Την Παρασκευή (10-06-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη βόρεια Εύβοια. Η έντονη αστάθεια θα σταματήσει το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα για την Αττική, καταιγίδες τοπικά ισχυρές προβλέπονται σήμερα το απόγευμα (Δευτέρα 06-06-2022), ενώ για την Τρίτη και την Τετάρτη η πιθανότητα φαινομένων είναι μικρή.

