Ελλάδα και Αλβανία υπογράφουν νέο Σύμφωνο Φιλίας

Συμφώνησε η αλβανική πλευρά στην πρόταση της αλβανικής για την ανανέωση του Συμφώνου Φιλίας.

Υπέρ της εκ νέου ανανέωσης, για μία πενταετία, του Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας, καλής γειτονίας και ασφαλείας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας τάσσεται η αλβανική κυβέρνηση, κατόπιν ελληνικής πρότασης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζεται, ότι το εν λόγω Σύμφωνο είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών το 1996 και είχε αρχική διάρκεια, από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, 20 ετών, η οποία έληξε το 2018. Στη συνέχεια ανανεώθηκε για μία πενταετία, μέχρι το 2023.

Ενόψει της λήξης αυτής της ανανέωσης, αμφότερες πλευρές συμφώνησαν για την ανανέωσή του για ακόμα μία πενταετία.

Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο σταθερά βελτιούμενο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που υποδηλώθηκε κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στα Τίρανα τον Οκτώβριο του 2020, καθώς και την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, στα Τίρανα πριν από λίγες ημέρες.

