Γυναικοκτονία στην Κύπρο: Την σκότωσε με σφυρί

Στην αυλή του σπιτιού τους κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι της συζύγου του ένας άνδρας.

Με χτυπήματα από σφυρί στο κεφάλι σκότωσε ένας άνδρας στην Κύπρο τη σύζυγό του.

Η γυναικοκτονία έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στον Άγιο Ιωάννη, στη Λεμεσό και θύμα είναι μία 82χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού της.

Οι πρώτες πληροφορίες, τις οποίες μεταδίδει ο ΑΝΤ1 Κύπρου, κάνουν λόγο για λογομαχία που προηγήθηκε μεταξύ του θύματος και του 84χρονου συζύγου της.

Ο φερόμενος ως δράστης αμέσως μετά το έγκλημα, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ομολόγησε τη διάπραξή του.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο μετέβησαν στον τόπο του εγκλήματος, όπου και εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας στην αυλή του σπιτιού.

Στην οικία μετέβησαν και ιατροδικαστές, οι οποίοι θα διεξάγουν έρευνα.

Ο γυναικοκτόνος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα και καταθέτει, εν αναμονή του εντάλματος σύλληψής του, ενώ σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.