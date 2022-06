Πολιτική

Φωτιά στην Βούλα: Νέα “πυρά” από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις δηλώσεις του για την φωτιά στην Βούλα.

«Οι πρώτες φωτιές του Ιουνίου μας έφεραν ξανά αντιμέτωπους με το περσινό σκηνικό, αλλά για τον κ. Οικονόμου όλα λειτούργησαν βάσει πρωτοκόλλου», διαμηνύει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, στηλιτεύοντας «τον αυτοθαυμασμό» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Η κυβερνητική αδιαφορία αναδεικνύεται και από τις δημόσιες καταγγελίες του Δημάρχου Ιστιαίας πως δεν έχει γίνει τίποτα στη βόρεια Εύβοια ένα χρόνο μετά», επισημαίνει και καταλήγει: «Τρία χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης ξέρει μόνο να κάνει φιέστες και να δίνει υποσχέσεις. Τις δύσκολες ώρες κρύβεται πίσω από επιτελικούς και συνεργάτες. Όμως δεν θα κρύβεται για πολύ. Έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής».

«Οι πρώτες φωτιές του Ιουνίου μας έφεραν ξανά αντιμέτωπους με το περσινό σκηνικό. Καταστροφές και καμένα σπίτια μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά για τον κ. Οικονόμου όλα λειτούργησαν βάσει πρωτοκόλλου. Έφτασε μάλιστα στο σημείο αυτοθαυμασμού να πει ότι η φωτιά στην Βούλα δείχνει πως «κινούμαστε στο σωστό δρόμο». Ένα χρόνο μετά το αρνητικό ρεκόρ με 1,3 εκατ. στρέμματα γης καμένα, οι δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη για ενίσχυση της πυροσβεστικής, καταρρέουν μπροστά στα χιλιάδες οργανικά κενά της Υπηρεσίας και τις εικόνες πυροσβεστών να δίνουν τη μάχη με κουβάδες μέσα στην Αθήνα. Η κυβερνητική αδιαφορία αναδεικνύεται και από τις δημόσιες καταγγελίες του Δημάρχου Ιστιαίας πως δεν έχει γίνει τίποτα στη βόρεια Εύβοια ένα χρόνο μετά.Τρία χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης ξέρει μόνο να κάνει φιέστες και να δίνει υποσχέσεις. Τις δύσκολες ώρες κρύβεται πίσω από επιτελικούς και συνεργάτες. Όμως δεν θα κρύβεται για πολύ. Έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής».

Στις πληγείσες από την μεγάλη πυρκαγιά περιοχές του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, περιόδευσε σήμερα ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος

της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του Κόμματος.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Επισκεφθήκαμε σήμερα το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συνομιλήσαμε τόσο με τον Δήμαρχο, όσο και με τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. Το συμπέρασμα που προκύπτει και από αυτή την πυρκαγιά είναι ότι όσο παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό, όσο δίνονται πενιχρά κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την αντιπυρική προστασία και τη δασοπροστασία, όσο δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, συνολικό σχέδιο δασοπροστασίας και αντιπυρικής προστασίας, παρά μόνο σχέδια επί χάρτου, τόσο θα υπάρχουν αυτές οι καταστροφές και μάλιστα σε εύκολα αντιμετωπίσιμες πυρκαγιές. Οι ευθύνες είναι μεγάλες, είναι διαχρονικές και οι ευθύνες αυτές δεν μπορούν ούτε να γίνονται μπαλάκι, ούτε να συγκαλύπτονται πίσω από την ατομική ευθύνη, πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πίσω από την κλιματική κρίση κι όλα αυτά που ακούμε όλο αυτό το διάστημα. Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ, που τις διατυπώνουμε κάθε χρόνο, πρέπει να υλοποιηθούν εδώ και τώρα».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης δήλωσε: «Δυο μέρες μετά τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές της φετινής αντιπυρικής περιόδου και αφού ο αρμόδιος Υπουργός κ. Στυλιανίδης μας είπε ότι είμαστε το "hot spot" της κλιματικής αλλαγής -λες κι αλλού δεν έχει επηρεαστεί ο πλανήτης- ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τα είδε όλα καλά στον τρόπο που αντέδρασε ο κρατικός μηχανισμός, λέγοντας μας κιόλας ότι από αυτή την πυρκαγιά που έκαψε σπίτια μέχρι και στην πρωτεύουσα της χώρας, φάνηκε η προετοιμασία του επιτελικού κράτους της Μητσοτάκης Α.Ε.. Το καλύτερα προετοιμασμένο επιτελικό κράτος για τον κ. Οικονόμου είναι προφανώς αυτό που σβήνει τις φωτιές με πλαστικά ποτιστήρια κήπου, αντί να τις αφήνει απλώς να επελάσουν και να τα κατακάψουν όλα, απομακρύνοντας απλώς τους κατοίκους, όπως έγινε πέρυσι στη Βόρεια Εύβοια κ.α.. Ας σοβαρευτεί λοιπόν η Κυβέρνηση για να μην ξαναζήσουμε τα περυσινά κι ας προβεί άμεσα -αντί να αλληλοσυγχαίρει και να αυτοσυγχαίρει τα "άριστα" επιτελικά στελέχη της- στην κάλυψη όλων των οργανικών κενών που δημιούργησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις -και όχι μόνο- στην πυροπροστασία».

