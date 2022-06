Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Έπεσε τζαμαρία από τον 7ο όροφο (εικόνες)

Πετάχτηκαν έντρομοι διαβάτες και καταστηματάρχες, από τον κρότο που προκάλεσε πανικό, ενώ θραύσματα εκτοξέυτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Την ώρα της σφοδρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων αποκολλήθηκε τζαμαρία από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας της οδού Πτολεμαίων.

Προσγειώθηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά από κατάστημα εστίασης. Ευτυχώς τη στιγμή εκείνη δεν περνούσε κανείς.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και καθάρισε τον χώρο ενώ το πλήρωμα ενός περιπολικού τοποθέτησε κορδέλες για να μην διέρχονται πεζοί.

Λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσσαλονίκη η Πυροσβεστική κλήθηκε να απομακρύνει 13 πεσμένα δέντρα και σε 8 περιπτώσεις να απεγκλωβίσει άτομα από ακινητοποιημένους ανελκυστήρες.

