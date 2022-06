Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: “Άνοιγαν” αυτοκίνητα σε παραλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρτέρι… σε λουόμενους είχαν στήσει δυο άντρες και μια γυναίκα.

Αυτοκίνητα λουόμενων "άνοιγαν" τρία άτομα σε παραλίες της Σιθωνίας Χαλκιδικής, με τη λεία τους να περιλαμβάνει χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, προέκυψε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο διέρρηξαν επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνάει τις 3000 ευρώ.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, όταν επιχείρησαν να παραβιάσουν ένα ακόμη όχημα. Πρόκειται για έναν 26χρονο, έναν 17χρονο και μια 23χρονη, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1330 ευρώ, μία κλεμμένη κάμερα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε