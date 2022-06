Παράξενα

Λάρισα: Κάλεσε την Αστυνομία για κλοπή και είχε ξεχάσει πού… πάρκαρε

Αναστάτωση για μία οδηγό, αλλά και τις τοπικές Αρχές της Λάρισας, που κινητοποιήθηκαν για να βρουν το αυτοκίνητό της.

Τραγελαφικό περιστατικό στη Λάρισα το απόγευμα της Δευτέρας, με μια γυναίκα έφτασε στην πόλη από γειτονική περιοχή.

Η οδηγός ενημέρωσε την Αστυνομία πως έχασε το αυτοκίνητό της, καθώς δεν το βρήκε στην θέση που το στάθμευσε και φοβήθηκε ότι της το έκλεψαν.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητο βρέθηκε μετά από λίγη ώρα σε κεντρικό δρόμο της Λάρισας, τελικά δεν της το είχαν κλέψει, απλά είχε ξεχάσει πού το είχε παρκάρει...

Πηγή: onlarissa.gr

