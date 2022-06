Παράξενα

Βόλος: Ληστής μήνυσε το θύμα

Ανατροπή σε υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε προ ημερών, στον Βόλο.

Νέα τροπή πήρε η ληστεία, που σημειώθηκε προ ημερών στο κέντρο του Βόλου με θύμα και δράστη πρόσωπα με αναπηρίες.

Ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές σε 46χρονο για να του αρπάξει το τσαντάκι που περιείχε ποσό 40 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, υπέβαλε χθες αναφορά κατά του μηνυτή του.

Ο νεαρής ηλικίας άνδρας κατήγγειλε το θύμα της ληστείας για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία και για απόπειρα κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση προσώπου σε γενετήσια πράξη.

Παράλληλα απολογήθηκε στον ανακριτή Βόλου και αρνήθηκε κατηγορηματικά πως διέπραξε ληστεία. Υποστήριξε πως γνωρίζει τον 46χρονο και ότι του άρπαξε το τσαντάκι επειδή του χρωστούσε χρήματα. Για τον τραυματισμό του θύματος στη μύτη παραδέχτηκε πως τον χτύπησε, όμως επισήμανε ότι συνέβη γιατί ο πρώτος αποπειράθηκε να ενεργήσει σε βάρος του γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή του!

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 22χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου ή όχι.

Σε βάρος του κατηγορουμένου επιβλήθηκε μόνο ο όρος της παρακολούθησης από ψυχίατρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να αποφανθεί σχετικώς με την υπόθεση της ληστείας το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τεκμηρίωσε με ιατρικά έγγραφα πως ο νεαρής ηλικίας κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, μεγαλύτερα του 46χρονου, που έχει κινητικά προβλήματα. Τα πιστοποιητικά που προσκόμισε στο δικαστήριο αποδεικνύουν πως το θύμα είναι άτομο με νοητική στέρηση που φθάνει στο ποσοστό 80%!

Επίσης, υπέβαλε αίτημα να αναλάβει η μητέρα του 22χρονου τη δικαστική συμπαράστασή του και το αίτημα έγινε αποδεκτό.

Επισημαίνεται ότι η μήνυση που υπέβαλε ο 22χρονος θα αντιμετωπιστεί με ξεχωριστή δικογραφία που θα σχηματίσει η Εισαγγελία Βόλου, αν πραγματικά αποδειχθεί πως το περιεχόμενο των καταγγελιών του ληστή ευσταθεί. Το αδίκημα της απόπειρας κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση προσώπου σε γενετήσιες πράξεις είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και τιμωρείται με κάθειρξη, όπως και η ληστεία.

Πηγή: taxydromos.gr





