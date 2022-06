Καιρός

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και την Τετάρτη. Αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για όλη την επικράτεια.

Στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται την Τετάρτη. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά θα είναι κατά τόπους έντονα, θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικά από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Στη νησιωτική χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά διαστήματα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες, κυρίως στη Μακεδονία όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιόνιου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη όπου στα ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα βόρεια τις πρωινές ώρες βόρειοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 27 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 28 με 30 και στα νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορκονέας: Νέα δίκη για τα ελαφρυντικά - Τι λέει η οικογένεια του Γρηγορόπουλου

ΕΕ - Κοινός φορτιστής: λιγότερη ταλαιπωρία και λιγότερα “σκουπίδια”

Φάρσαλα: Φίδι σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου (εικόνες)