Πολιτική

Τσαβούσογλου: Αμφισβήτηση κυριαρχίας νησιών, αν η Ελλάδα δεν σταματήσει τις παραβιάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες προκλήσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και η απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συνέχισε τις προκλητικές δηλώσεις για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου, η Άγκυρα, μέσω του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και αυτήν τη φορά. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου άφησε υπονοούμενα εναντίον της Ελλάδας λέγοντας ότι αν ο ίδιος κάνει δηλώσεις μπορεί να παρεξηγηθεί, επειδή «υπήρχαν μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ για το όνομα», υπενθυμίζοντας ότι η ΠΓΔΜ έπρεπε να αλλάξει το όνομά της για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. «Σήμερα βάζουν άλλους απαράδεκτους όρους για την ‘Μακεδονία’ για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν σε πιο ορθολογική βάση, πλήρως εντός του πλαισίου των κριτηρίων ένταξης».

Σε κοινές δηλώσεις με τον ομόλογό του από τη Βόρεια Μακεδονία, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, απείλησε την Ελλάδα ότι, «αν δεν σταματήσει τις παραβιάσεις», τότε θα συζητηθεί το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών, «το οποίο είναι αμφισβητούμενο».

Κατηγόρησε την Αθήνα για «σύνδρομο κατωτερότητας», λέγοντας ότι, οι Έλληνες πολιτικοί επιτίθενται στην Τουρκία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι Έλληνες πολιτικοί «είναι πολύ καλοί στο κλάμα ακόμα και στην πιο άδικη κατάσταση. Έρχονται και σε αγκαλιάζουν, ενώ μετά γυρνάνε την πλάτη τους και διασπείρουν μίσος, ψέματα και συκοφαντίες. Φυσικά και κάθε χώρα πρέπει να υπερασπίζεται τα ενδιαφέροντά της, αλλά δεν είναι σωστό να γελούν μπροστά στα μάτια μας».

Οι ηγέτες της Ελλάδας «έχουν σύνδρομο κατωτερότητας», ενώ η Τουρκία δεν επιτίθεται κάθε μέρα στην Ελλάδα, είπε σχετικά. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι η συμπεριφορά της Ελλάδας μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν «δεν εκπλήσσει» και ότι εδώ και χρόνια υπάρχει το ζήτημα με την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

«Η στάση της Ελλάδας, ειδικά μετά το δείπνο του Προέδρου μας με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, την τελευταία ημέρα του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, στην πραγματικότητα δεν προκαλεί έκπληξη», είπε σχετικά και συμλήρωσε. «Αλλά πρέπει να υπάρχει λόγος που είναι τόσο έντονα κατά της Τουρκίας. Δηλαδή στο δείπνο στην Κωνσταντινούπολη θα προτείνετε στον Πρόεδρό μας ‘να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να λύσουμε τα προβλήματά μας και να μην εμπλέκουμε τρίτες χώρες και πλευρές σε αυτή τη διαδικασία’ και μετά θα πάτε και θα κάνετε αντιτουρκική προπαγάνδα σε κάθε πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, θα κάνετε λόμπι για να ‘μην δώσετε στην Τουρκία’ τα F-16», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Υποστήριξε ότι «πρόκειται για μια κίνηση που δεν ταιριάζει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν είπαμε ποτέ ‘μην δώσετε αυτό ή εκείνο στην Ελλάδα’».

«Έχουμε διαφορές απόψεων με την Ελλάδα, υπάρχουν θέματα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, η ένταση άλλοτε αυξάνεται, άλλοτε αμβλύνετε και άλλοτε αναβιώνουν οι διερευνητικές και συμβουλευτικές συνομιλίες. Υπάρχουν όμως και προβλήματα που δεν έχουν επιλυθούν εδώ και χρόνια. Ποιος είναι λοιπόν ο άλλος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα είναι επιθετική; Παραβίαση του καθεστώτος των νησιών από την Ελλάδα που της δόθηκε υπό τον όρο να μην την εξοπλίσει με τις Συμφωνίες της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947 και φέρνουμε αυτή την παραβίαση στην ημερήσια διάταξη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Αυτά τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με αυτούς τους όρους, οι συμφωνίες είναι ξεκάθαρες. Όμως η Ελλάδα τα παραβιάζει και τους εξοπλίζει. Εάν η Ελλάδα δεν εγκαταλείψει αυτή την παραβίαση, θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία των νησιών. Θα ήθελα να το πω για άλλη μια φορά σήμερα. Εάν η Ελλάδα δεν εγκαταλείψει αυτές τις παραβιάσεις, θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία αυτών των νησιών. Είναι ξεκάθαρο, θα τηρήσετε τις συμφωνίες

Μιλάς για διεθνές δίκαιο, προσπαθείς συνέχεια να διδάξεις σε όλους, λες ότι η δημοκρατία ξεκίνησε από την Ελλάδα. Αλλά οι συμφωνίες υπάρχουν. Τώρα, γίνονται επιθετικοί και κατηγορούν την Τουρκία, αφού δεν μπορούσαν να απαντήσουν εντός του νομικού πλαισίου στην επιστολή που στείλαμε. Λένε ‘η Τουρκία ακολουθεί επεκτατική πολιτική, μας πήρε τα νησιά κ.λπ’. Η επιστολή που γράψαμε είναι μια πολύ ξεκάθαρη επιστολή. Η επιστολή μας εξηγεί την κατάσταση εντός του νομικού πλαισίου. Δεν μπορεί να το απαντήσει σε αυτό ή απαντά με ανοησίες και μετά στρέφεται στη δημαγωγία. Επίσης, οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν κόμπλεξ, εμείς δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε τέτοιο κόμπλεξ. Αν δεν επιτεθούν στην Τουρκία κάθε μέρα, είναι σαν να μην μπορούν να ευχαριστήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι σε τέτοιο κόμπλεξ τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα είναι αντανάκλαση του συμπλέγματος κατωτερότητας. Πρέπει λοιπόν να έχει εξήγηση. Εγώ δεν βγαίνω κάθε μέρα και επιτίθεμαι στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έχω τέτοια ανάγκη, ούτε ο κόσμος έχει τέτοιες προσδοκίες από εμένα. Ο κόσμος δεν λέει ‘κάθε μέρα να επικρίνεις την Ελλάδα’. Όταν έρθει η ώρα στο βαθμό που πρέπει. Επίσης, η Ελλάδα ήρθε με μια πρόταση 25 άρθρων. Δηλαδή, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τους επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σημαντικές συναντήσεις. Είχαμε επίσης προβλήματα στις διπλωματικές και πολιτικές μας σχέσεις με άλλες χώρες. Τώρα εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με πολλές χώρες.

Αλλά ποτέ δεν είπαμε στους επιχειρηματίες μας ότι οι σχέσεις μας είναι κακές και θα πρέπει να σταματήσετε εκεί το εμπόριο, τις επενδύσεις και τα σχέδιά σας. Επικρίνουμε ο ένας τον άλλον σε άλλες πλατφόρμες, αλλά ήταν γελοίο για τον Δένδια που πήγε σε επιχειρηματίες και παραπονέθηκε για την Τουρκία. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο στους επιχειρηματίες μας. Όταν μάλιστα μας ρωτούν, όταν υπάρχει πρόβλημα με μια χώρα, τους δίνουμε ηθικό λέγοντας ‘θα τα φτιάξουμε, εσείς συνεχίστε τις επενδύσεις σας ή το εμπόριο’. Μπορεί να υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, εντάσεις, φιλίες, μπορεί να αυξηθεί η συνεργασία στις διεθνείς σχέσεις, αυτά είναι φυσικά πράγματα. Δυστυχώς η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα είναι άθλια. Αλλά σε ένα θέμα τα καταφέρνουν πολύ καλά. Έτσι, ακόμα και στην πιο άδικη κατάσταση, είναι πολύ καλοί στο να εξηγούν πόσο δίκιο έχουν και να κλαίνε.

Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της αλήθειες, και οι Υπουργοί Εξωτερικών της επίσης. Και έρχονται και σε αγκαλιάζουν αμέσως, αλλά όταν γυρίζουν την πλάτη και μπαίνουν στη συνάντηση είναι όλο μίσος, μνησικακία, ψέματα, συκοφαντίες. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές που αρμόζουν σε πολιτικούς και χώρες. Είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε πιο προσεκτικά στο πλαίσιο του νόμου και με συγκεκριμένη κατανόηση. Ελπίζω η Ελλάδα να φτάσει σε αυτή τη γραμμή, αλλά θα το πω για άλλη μια φορά. Ας απαντήσει η Ελλάδα με ειλικρίνεια στις επιστολές μας και ας πει ότι σε αυτά τα νησιά δεν παραβιάζεται το καθεστώς των αποστρατιωτικοποίησής τους. Στα χέρια μου έχω έγγραφα. Κανένας από τους λόγους παραβίασης δεν είναι έγκυρος. Αν δεν τελειώσει αυτή η παραβίαση, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση για την κυριαρχία των νησιών. Η κυριαρχία τους αμφισβητείται, μόνο αυτό λέμε».

Η απάντηση από την Αθήνα ήρθε μέσω διπλωματικών πηγών, που αναφέρουν ότι, «όσον αφορά την "διασύνδεση" της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών και των παρακείμενων νήσων του Αιγαίου με την δήθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των νησιών αυτών, επισημαίνεται ότι η Ελληνική πλευρά έχει αποστείλει δύο επιστολές στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με τις οποίες απορρίπτει το σύνολο της τουρκικής επιχειρηματολογίας.

Οι δύο επιστολές της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υπογραμμίζουν με σειρά από νομικά επιχειρήματα ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της τουρκικής πλευράς δεν στέκουν νομικά, έχουν καθαρά αναθεωρητικά κίνητρα και τροφοδοτούν έτι περαιτέρω την αστάθεια που προκαλεί η Τουρκία με τις ενέργειές της».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα ανθυποπλοίαρχο

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: δημιουργικές επαφές και οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Γερμανία: Πυροβολισμοί με νεκρούς σε κατάστημα