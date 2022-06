Πολιτική

Παναγιωτόπουλος και Πελέσι καταδικάζουν τον αναθεωρητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του υπουργού Εθνικής Αμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αλβανό ομόλογό του Νίκο Πελέσι. Τι συζήτησαν.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Αμύνης Νικολάου Παναγιωτόπουλου με τον Αλβανό ομόλογο του Νίκο Πελέσι (Niko Peleshi), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και την άμεση έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας για΄θτην ένταξή τους στην ΕΕ, εφόσον εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κατά τις συνομιλίες υπογραμμίσθηκε :

-ότι οι δύο χώρες καταδικάζουν τον αναθεωρητισμό και την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και παρέχουν κάθε δυνατή ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και

- η σημασία που αποδίδουν οι δύο χώρες στην περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας τους, τόσο προς αμοιβαίο όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων τους, όσο και για την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε την σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στην υλοποίηση της διακρατικής συμφωνίας για τα στρατιωτικά κοιμητήρια, ως ανθρωπιστικό και ηθικό χρέος προς τους Έλληνες Πεσόντες στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940.

Ο Αλβανός υπουργός προσκάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του να επισκεφθεί επίσημα την Αλβανία, το ερχόμενο φθινόπωρο.

Παρόντες στην τελετή υποδοχής του Αλβανού υπουργού 'Αμυνας ήταν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.