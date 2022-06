Κόσμος

ΗΠΑ: Κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές του Μισούρι

Οι κρατούμενοι άνοιξαν τρύπες στην οροφή των κελιών τους και σύρθηκαν μέχρι μια μεταλλική θυρίδα που οδηγούσε στον έξω κόσμο.

Τρεις κρατούμενοι σε φυλακή του Μισούρι δραπέτευσαν, αφού άνοιξαν τρύπες στη γύψινη οροφή των κελιών τους και σύρθηκαν μέχρι μια μεταλλική θυρίδα που οδηγούσε στον έξω κόσμο.

Οι τρεις άνδρες, ο Λανς Στίβενς, 29 ετών, ο Μάθιου Κρόφορντ, επίσης 29 ετών και ο Κρίστοφερ Μπλέβινς, 37, δραπέτευσαν από τη φυλακή της κομητείας Μπάρι στο Κάσβιλ, πιθανότατα νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Είναι άγνωστο πότε αντιλήφθηκαν οι φύλακες την απουσία τους. Γνωρίζονταν μεταξύ τους και θεωρούνται «ένοπλοι και επικίνδυνοι» ανέφερε ο σερίφης του Μπάρι, Ντάνι Μπόιντ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δραπέτες έλαβαν κάποια βοήθεια από το προσωπικό της φυλακής ή από άλλους κρατούμενους. Ο Μπλέβινς και ο Στίβενς βρίσκονταν στη φυλακή για κατηγορίες που σχετίζονταν με ναρκωτικά και όπλα. Ο Κρόφορντ είχε καταδικαστεί για κλοπές.

Πριν από περίπου δύο μήνες, ένας κρατούμενος στην Αλαμπάμα δραπέτευσε με τη βοήθεια μιας σωφρονιστικής υπαλλήλου που είχε αναλάβει τη μεταγωγή του στο δικαστήριο. Ο Κέισι Γουάιτ, 38 ετών, συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη του οχήματός του στην Ιντιάνα. Η σωφρονιστική υπάλληλος Βίκι Γουάιτ, 56 ετών (οι δυο τους δεν είχαν συγγενική σχέση), αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή της.

