Σεισμός στην Αθήνα

Η νυχτερινή επίσκεψη του εγκέλαδου ανησύχησε τους κατοίκους σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Ασθενής σεισμική δόνηση, με ένταση 3 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στην Αττική.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 1 χιλιόμετρο βορειοανατολικά της Μεταμόρφωσης και το εστιακό βάθος ήταν τα 13,4 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

