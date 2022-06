Οικονομία

Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπόριο: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικές καταγγελίες

Πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τις καταγγελίες υποθέσεων που αφορούν υποθέσεις "μαύρου χρήματος".

Έρχεται εντός του έτους νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για καταγγελίες φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά και περιπτώσεις κλοπής στο πλαίσιο του σχεδίου της Αρχής για την αναβάθμιση του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Οι καταγγελίες θα μπορούν να γίνονται επώνυμα ή ανώνυμα και θα αξιολογούνται από το ίδιο σύστημα προκειμένου να εντοπίσει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Μετά, οι αρμόδιοι ελεγκτές θα ελέγχουν τα όσα θα αναφέρονται στην καταγγελία αλλά και στα βιβλία της επιχείρησης για να διαπιστώσουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Η λειτουργία της πλατφόρμας Οι πολίτες που θα θέλουν να καταγγείλουν φαινόμενα φοροδιαφυγής θα πρέπει να αναγράφουν στην παραπάνω πλατφόρμα τα στοιχεία για τη φορολογική παράβαση τα οποία θα αξιολογούνται από τον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να βαθμολογηθεί η αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ανάλογα με τον βαθμό αξιολόγησης οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο της συγκεκριμένης επιχείρησης. Καταγγελίες: Τι ισχύει σήμερα Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα κάποιος μπορεί καταγγείλει μια υπόθεση φοροδιαφυγής εάν καλέσει τη γραμμή καταγγελιών ή εάν στείλει ένα e-mail στο ΣΔΟΕ. Όπως αναφέρεται στη ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών ο τρόπος υποβολής καταγγελιών για φοροδιαφυγή στο ΣΔΟΕ γίνεται με τους εξής τρόπους: Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, γρ. 401- 4ος όροφος)

Αποστολή μέσω ταχυδρομείου (Ταχ. Δ/νση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, Τ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ)

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kataggelies@sdoe.gr)

Τηλεφωνικά στο τηλ. 1517

Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο 2103426760