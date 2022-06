Κοινωνία

Βούλα: Ληστεία σε δισκογραφική εταιρεία

Πως ακινητοποίησαν τον φύλακα και μπήκαν στο κτήριο. Πήραν δυο χρηματοκιβώτια και διέφυγαν.

Στόχος ληστών έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου στις 04:00, τα γραφεία μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Βούλας.

Ο φύλακας του κτηρίου είπε ότι δυο εισβολείς που φορούσαν κουκούλα, τον αιφνιδίασαν και αφού τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, τον έδεσαν.

Στην συνέχεια μπήκαν στο κτήριο κι άρχισαν να ψάχνουν εξονυχιστικά τους χώρους μέχρι να βρουν στον τρίτο όροφο δυο χρηματοκιβώτια, τα οποία πήραν μαζί τους και εξαφανίστηκαν.

Ο φρουρός κατάφερε να απεγκλωβιστεί περίπου 2 ώρες μετά και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες βάζοντας στο μικροσκόπιο τις κάμερες ασφαλείας της εταιρείας.

