Κόσμος

Γερμανία: έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος κόσμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον ένας νεκρός από το νέο συμβάν με παράσυρση πεζών από αυτοκίνητο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που πιστεύεται ότι έριξε το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο, στη Γερμανία.

Some crazy shit going on here on Kurfurstendamm Berlin - seems like multiple car ‘incidents’ including this crash into the front of a department store… pic.twitter.com/atngKnnMUb — Scott R Gill (@scottmale) June 8, 2022

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο, ενώ άλλοι τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της γερμανικής πρωτεύουσας.

Sanitater versorgen Verletzte am #Kurfurstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε κοντά στο σημείο της φονικής επίθεσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όταν ο Άνις Άμρι, ένας Τυνήσιος αιτών άσυλο με δεσμούς με ισλαμιστικές οργανώσεις, κατέλαβε ένα φορτηγό, σκότωσε τον οδηγό του και το έριξε πάνω σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 11 ανθρώπους και να τραυματίσει δεκάδες άλλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Σκυλακάκης: πότε πιστώνεται η επιδότηση έως 600 ευρώ για το ρεύμα

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!