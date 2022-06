Οικονομία

Η ΑΜΣΤΕΛ κυκλοφορεί με νέα εμφάνιση

Ανανεωμένη και ενιαία είναι πλέον η εμφάνιση στις συσκευασίες όλων των προϊόντων της ΑΜΣΤΕΛ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την ΑΜΣΤΕΛ:

«Στο πλαίσιο της νέας επικοινωνίας και του μηνύματος «Άσε την Ψυχή σου να Ξεχειλίσει», η ΑΜΣΤΕΛ, με σεβασμό στην ιστορία της και την έως τώρα πορεία της, τοποθετείται στο σήμερα και παρουσιάζει την ανανεωμένη και ενιαία εμφάνιση στις συσκευασίες όλων των προϊόντων της.

Διατηρώντας αναλλοίωτη τη μοναδική της γεύση, ενισχύει το νεανικό χαρακτήρα της, ενώ έρχεται ακόμα πιο κοντά στο κοινό της, με ένα πιο μινιμαλιστικό design. Η νέα τολμηρή ταυτότητα, πολύτιμο στοιχείο του DNA της μάρκας, πετυχαίνει να αποτυπώσει με σύγχρονο ύφος τις αξίες της ΑΜΣΤΕΛ και λανσάρεται σε όλη την οικογένεια: από την αυθεντική lager, και την ΑΜΣΤΕΛ Dark, μέχρι τις Low & No Alcohol επιλογές, την ΑΜΣΤΕΛ Free 0.0% & Free Lemon 0.0%, αλλά και την ΑΜΣΤΕΛ Radler Lemon 2%.

Με τη νέα της εικόνα και επικοινωνία, η μπίρα ΑΜΣΤΕΛ μας καλεί να αφήνουμε πάντα την ψυχή μας να ξεχειλίσει!

