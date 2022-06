Κόσμος

Έγκλημα στην Κύπρο: Μάλωσαν και τους έβαλε φωτιά για να καούν ζωντανοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Λεμεσού μετά από άγριο φονικό σε σπίτι.



Μπροστά σε ένα άγριο φονικό βρίσκονται οι διωκτικές Αρχές, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες, τους οποίους φέρεται να έκαψε συγγενικό τους πρόσωπο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Μετά την πληροφορία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην οικία στην Μονή, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ μετά την κατάσβεση της φωτιάς, νεκρός ανασύρθηκε 79χρονος Ελληνοκύπριος, ενώ άλλες δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, η κατάσταση των οποίων κρίνεται κρίσιμη, αφού υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, ο δράστης, 59 ετών Ε/κ, μετέβη στην οικία όπου διέμεναν οι ηλικιωμένοι θείοι του και στην οποία βρισκόταν ακόμη μια γυναίκα, φίλη του ζεύγους, και αφού περιέλουσε με βενζίνη τον χώρο, στη συνέχεια έθεσε φωτιά. Ακολούθως, τράπηκε σε φυγή πεζός, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό του.

Η σκηνή του εγκλήματος έχει αποκλειστεί και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού διεξάγουν έρευνες, ενώ στο σημείο για αυτοψία κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Στο σημείο επικρατεί πανικός λόγω των κατοίκων που μετέβησαν στο χώρο, ενώ οι έρευνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. H ταυτότητα του δράστη φαίνεται να είναι γνωστή στην Αστυνομία, η οποία αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες ενώπιον της Αστυνομίας, ο δράστης φαίνεται είχε έρθει προηγουμένως σε αντιπαράθεση με τον θείο του, με τον οποίο φαίνεται να είχαν διαφορές.

πηγή: cyprustimes.com, reporter.com.cy

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Δημογραφικό - Μητσοτάκης: Δημοτικά και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργούν έως τις 6 το απόγευμα

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!