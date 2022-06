Life

Γουάινσταϊν: κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και στη Βρετανία

Μετά την καταδίκη του στις ΗΠΑ, ο πρωην παραγωγός του Χόλιγουντ κατηγορείται και στη Βρετανία.

Ο πρώην παραγωγός του Hollywood, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, κατηγορείται για δύο σεξουαλικές επιθέσεις, κατά γυναικών στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 1996.

Η αρμόδια Εισαγγελική Υπηρεσία ισχυρίζεται, ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία να απαγγείλει κατηγορίες στον 70χρονο μετά από έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η δύναμη.

Η Rosemary Ainslie, επικεφαλής του τμήματος ειδικού εγκλήματος του CPS, δήλωσε: «Το CPS εξουσιοδότησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία να κατηγορήσει τον Χάρβεϊ Γουάινστιν για δύο αδικήματα, σχετικά με άσεμνη επίθεση εναντίον μιας γυναίκας τον Αύγουστο του 1996.

«Έχουν εγκριθεί κατηγορίες εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν, 70 ετών, μετά από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η αστυνομία κατά την έρευνά της. «Η Εισαγγελία υπενθυμίζει, ότι οι ποινικές διαδικασίες εναντίον του κατηγορουμένου είναι ενεργές και ότι έχει το δικαίωμα για δίκη»

