Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα έντασης η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί καθώς και σήμερα έγιναν δεκάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προέβησαν σε μπαράζ παραβιάσεων, εναέριου χώρου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 43 παραβιάσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες σημειώθηκαν από τα ελικόπτερατύπου CN-235.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά ενώ κατά την αναχαίτισή τους σημειώθηκαν δύο εμπλοκές.

