Δίκη Λιγνάδη - Κούρκουλα: Επειδή ήταν διευθυντής του Εθνικού ήθελαν να τον πλήξουν

Στο πλευρό του Δημήτρη Λιγνάδη η Ελένη Κούρκουλα, Τι κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Η ηθοποιός και πρώην υπουργός Ελένη Κούρκουλα κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη που δικάζεται για σεξουαλική βία σε βάρος ανηλίκων και ενός ενήλικα άνδρα. Στο δικαστήριο σήμερα ακούστηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές για τον κατηγορούμενο σκηνοθέτη - ηθοποιό, με την κ. Κούρκουλα να επισημαίνει πως ποτέ δεν τον είδε με ανήλικο και άλλον μάρτυρα από τον χώρο του θεάτρου να δηλώνει πως απομακρύνθηκε από τον κατηγορούμενο το 2006 γιατί τον είδε με αγόρι.

Η μάρτυρας, που δήλωσε πως είναι «αδελφικοί φίλοι» με τον κατηγορούμενο από το 1990, επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Δημήτρη Λιγνάδη ότι από τις αρχές έως τις 20 Αυγούστου του 2015, διάστημα μέσα στο οποίο καταγγέλλεται για βιασμό ο καλλιτέχνης, βρίσκονταν μαζί της στην Ιθάκη διακοπές. «Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις 20 του ίδιου μήνα. Τόσο μένουμε στην Ιθάκη κάθε χρόνο. Νοικιάζουμε ένα σπίτι. Αυτό το 20ημερο ήταν σε δυο δόσεις. Το πρώτο μισό ο Δημήτρης είχε φέρει ένα φίλο του, τον Μικελάτο. Και μετά ήλθε ο αδελφός του με την ανιψιά του. Πολύς κόσμος το είδε αυτό στην Ιθάκη και προσφέρθηκε να το καταθέσει» ανέφερε η μάρτυρας η οποία λίγο πριν τόνισε πως "για έναν από τους κυρίους που τον κατήγγειλαν και λέει ότι βιάστηκε, ο Δημήτρης στο ημερολόγιο του έγραφε ότι τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ήταν στην Ιθάκη μαζί μου. Είδα κινητό μου: ήταν γεμάτο φωτογραφίες από την Ιθάκη μαζί του. Πήγα στην ανακρίτρια και το κατέθεσα. Ο κύρος αυτός είπε μετά ότι μπέρδεψε τις ημερομηνίες, όπως και ένας ακόμη από τους καταγγέλλοντες».

Κατά την μάρτυρα, η οποία τόνισε πως ποτέ δεν είχε δει τον κατηγορούμενο με ανήλικα αγόρια, όλη η υπόθεση σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη είχε στόχευση:

«Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που μετά από τόσα χρόνια βιαζόντουσαν να καταγγείλουν το βιασμό τους μέσα σε τέσσερις ημέρες; Αυτό είναι κάτι που δείχνει «να βγάλουμε το Λιγνάδη από τη μέση τώρα». Κάποιοι τον ζήλευαν και πάντα είχε μια προσωπικότητα που προκαλούσε φθόνο. Θυμάμαι συνήγορο πολιτικής αγωγής, που έλεγε στη τηλεόραση όποιος είναι να καταγγείλει τον κ. Λιγνάδη να το κάνει τώρα. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένας σαν τελάλης και έλεγε «τώρα για τον Λιγνάδη». Τι πιστεύω; Επειδή ήταν διευθυντής του Εθνικού ήθελαν να τον πλήξουν», είπε η κ. Κούρκουλα.

Εισαγγελέας: Γιατί ήθελαν να τον πλήξουν;

Γιατί ήθελαν να τον πλήξουν; Μάρτυρας: Για να πλήξεις την υπουργό, τον ίδιο, ακόμη και τον πρωθυπουργό. Η υπουργός τον επέλεξε. Όταν επελέγη ο Λιγνάδης για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, επιλέγει καταχειροκροτούμενος. Όταν έσκασε το #meΤoo είπαν «να η χρυσή ευκαιρία για να φάμε το Λιγνάδη». Δεν είδα κάποιον άνθρωπο σοβαρό, μέσα από το θέατρο, να τον καταγγέλλει και να πει ότι «με βίασε μέσα στο καμαρίνι». Αντίθετα, είδα κάποιες περίεργες προσωπικότητες. Άρχισαν κάποιοι να σκέφτονται που δεν ήταν από την πλευρά της κυβέρνησης, «να μια ευκαιρία να πλήξουμε «τον ζωηρό Λιγνάδη», να τον τελειώσουμε». Και παρασυρόμενα πολλά ΜΜΕ το καταφέρανε. 'Άκουγα για το ανθρωπόμορφο τέρας εκείνες τις ημέρες...».

Η κ. Κούρκουλα χαρακτήρισε άνθρωπο «ευγενή παραπάνω από το κανονικό» τον Δημήτρη Λιγνάδη αναφέροντας πως «πάντα ήταν περιποιητικός. Έρχονταν στο εξοχικό μας με τις σχέσεις του και έβλεπα ότι ήταν κανονικές. Δεν υπήρχε καν η υποψία του άντρα που κάνει ό,τι θέλει».

Πρόεδρος : Στις εξόδους σας βλέπατε να περιστοιχίζετε από νεαρά άτομα;

: Στις εξόδους σας βλέπατε να περιστοιχίζετε από νεαρά άτομα; Μάρτυρας : Παιδιά ουδέποτε. Παιδιά ουδέποτε, το ξαναλέω. Με νεαρούς ανθρώπους γυναίκες και άνδρες, βεβαίως.

: Παιδιά ουδέποτε. Παιδιά ουδέποτε, το ξαναλέω. Με νεαρούς ανθρώπους γυναίκες και άνδρες, βεβαίως. Πρόεδρος : Πως θα τον χαρακτηρίζατε γενικά σαν άνθρωπο;

: Πως θα τον χαρακτηρίζατε γενικά σαν άνθρωπο; Μάρτυρας: Θα τον χαρακτήριζα -όσο και αν ακουστεί περίεργο σε αυτή την αίθουσα - έναν γλυκό και τρυφερό άνθρωπο.

Στον αντίποδα αυτής της κατάθεσης που έκλεισε τη σημερινή διαδικασία, ήταν η κατάθεση ηθοποιού-μουσικού που κατέθεσε νωρίτερα ότι από το 2006 αντιλήφθηκε πως ο κατηγορούμενος είχε σχέση με ανήλικο αγόρι και απομακρύνθηκε από αυτόν.

Ο μάρτυρας που γνωρίζει ,όπως είπε, από το 1993 τον Λιγνάδη είχε συνεργαστεί μαζί του γράφοντας, όπως είπε, μουσική για έργα που εκείνος σκηνοθετούσε.

Όπως ανέφερε το 2006 ο κατηγορούμενος «βρέθηκε με ένα παιδί ανήλικο, ήξερα ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο και απομακρύνθηκα. Είχα δει αυτό το παιδί σε πρόβες. Ποτέ δεν είχε παραδεχθεί ο κατηγορούμενος ανοιχτά ότι είχε σχέση μαζί του, αλλά καταλάβαινες ότι είναι μαζί. Είχα δει και άλλα παιδιά μαζί του το 2006. Ο συγκεκριμένος κατάλαβα ότι δεν ήταν φοιτητής της Φιλοσοφικής, όπως έλεγε. Τον είχα δει από το 2003 με 2004. Τότε ήταν 15 - 16 ετών. Μεγαλόδειχνε δεν μπορούσα τότε να καταλάβω ότι ήταν ανήλικος».

Κατά τον μάρτυρα από χρόνια πριν «ακούγονταν -και πολύ έντονα -για ερωτικές σχέσεις με ανήλικα. Υπήρχε κοινός παρανομαστής σε όλο αυτό. Τα παιδιά αυτά ήταν ανήλικα δεν μαθαίναμε ποτέ το όνομά τους, ήταν δασκαλεμένα να είναι αμίλητα. Υπήρχε η φήμη ότι έχει σχέσεις με παιδιά. Έμεινε με τον ανήλικο στην Επίδαυρο».

Πρόεδρος: Τους καταγγέλλοντες τους γνωρίζετε;

Τους καταγγέλλοντες τους γνωρίζετε; Μάρτυρας: Όχι

Όχι Εισαγγελέας: Τον βλέπατε να συνοδεύεται από ανήλικα άτομα;

Τον βλέπατε να συνοδεύεται από ανήλικα άτομα; Μάρτυρας: Ναι και εγώ και άλλοι τον έβλεπαν.

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις του Εισαγγελέα ανέφερε πως γνωρίζει και άλλα άτομα που έχουν κακοποιηθεί από τον κατηγορούμενο και δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Υπεράσπιση: Από ποια ηλικία ήσασταν στο περιβάλλον του Χατζηδάκη;

Από ποια ηλικία ήσασταν στο περιβάλλον του Χατζηδάκη; Μάρτυρας: Από τη Δευτέρα Λυκείου. Ο πατέρας ενός φίλου μου ήξερε τον ηχολήπτη του Χατζηδάκη στην ΕΡΤ και του έστειλα ένα ντέμο μου.

Από τη Δευτέρα Λυκείου. Ο πατέρας ενός φίλου μου ήξερε τον ηχολήπτη του Χατζηδάκη στην ΕΡΤ και του έστειλα ένα ντέμο μου. Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο τότε εσείς κακίζετε τον Λιγνάδη να κάνει παρέα με τους μαθητές του. Είναι κακό αυτό;

Για ποιο λόγο τότε εσείς κακίζετε τον Λιγνάδη να κάνει παρέα με τους μαθητές του. Είναι κακό αυτό; Μάρτυρας: Ήταν μια παρέα 4 - 5 άτομα και αυτό ανοιγόκλεινε ήταν σαν σε οντισιόν.

Ήταν μια παρέα 4 - 5 άτομα και αυτό ανοιγόκλεινε ήταν σαν σε οντισιόν. Υπεράσπιση: Γιατί είναι κακό αυτό;

Γιατί είναι κακό αυτό; Μάρτυρας: Δεν είπα ότι είναι κακό.

Δεν είπα ότι είναι κακό. Υπεράσπιση: Στο χώρο του Κουν δε συνηθίζονταν;

Στο χώρο του Κουν δε συνηθίζονταν; Μάρτυρας: Δεν ήμουν στον Κουν.

Πριν ξεκινήσουν οι καταθέσεις ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη υπέβαλε μήνυση για ψευδή διαθήκη και τον μάρτυρα Ν.Σ που κατέθεσε στις προηγούμενες δικασίμους ότι υπέστη βιασμό από τον κατηγορούμενο το 2005 όταν ήταν 19 ετών.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου.

