Τουρνουά Στουτγκάρδης: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά

Έχασαν στις λεπτομέρειες την πρόκριση ο Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς στο διπλό για το τουρνουά της Στουτγάρδης.

Μικρές λεπτομέρειες στέρησαν από τους Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά την πρόκριση στους ημιτελικούς του διπλού, στο τουρνουά ATP της Στουτγκάρδης.

Τα δύο αδέλφια ηττήθηκαν μετά από μεγάλη μάχη από τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκαζ και τον Κροάτη Μάτε Πάβιτς, ζευγάρι που βρίσκεται στο Νο3 του ταμπλό, αν και πήραν το πρώτο σετ με 6-4. Το δεύτερο σετ το ελληνικό δίδυμο το έχασε στο τάι-μπρέικ (7-3) και όλα κρίθηκαν στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, το οποίο παίζεται στους δέκα κερδισμένους πόντους.

Οι Χούρκαζ/Πάβιτς κατάφεραν να πάρουν από την αρχή το προβάδισμα και τελικά πήραν τη νίκη με 4-6, 7-6, 10-5 και μαζί το εισιτήριο για την τετράδα.

Another match tiebreak against Hurkacz/Pavic but this time the Tsitsibros lose it 10-5. https://t.co/5SUUcPamR1 — Stefanos Tsitsipas Family ???? (@Tsitsifam) June 8, 2022

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παραμείνει στη Στουτγκάρδη, όπου αύριο (9/6) αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο απλό, αντιμετωπίζοντας στον 2ο γύρο τον Ελβετό Ντόμινικ Στρίκερ.

