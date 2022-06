Κόσμος

Ουκρανία - Γκουτέρες: Ο πόλεμος προκαλεί εκρηκτική αύξηση του κόστους ζωής

Για την μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά, έκανε λόγο ο ΓΓ του ΟΗΕ, παραθέτοντας ζοφερά στοιχεία για τους ανθρώπους στον πλανήτη, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε συνδυασμό με άλλες παγκόσμιες κρίσεις έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά, τόνισε χθες Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «νέα πραγματικότητα» τρεις μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο οποίος επιδεινώνει όπως τόνισε τον αντίκτυπο άλλων παγκόσμιων κρίσεων: αυτής του κλίματος, αυτής της πανδημίας του νέου κορονοϊού κι αυτής των ανισοτήτων.

Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 94 χώρες είναι εκτεθειμένοι σε τουλάχιστον μία από τις διαστάσεις της κρίσης, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Αντίδρασης στις Παγκόσμιες Κρίσεις (Global Crisis Response Group) του ΟΗΕ για τη σύρραξη στην Ουκρανία.

«Για ανθρώπους σε όλους τον κόσμο, ο πόλεμος, μαζί με τις άλλες κρίσεις, απειλεί να προκαλέσει κύμα άνευ προηγουμένου πείνας, εκτοπισμών, κοινωνικού και οικονομικού χάους», προειδοποίησε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη.

Καμία χώρα δεν θα μείνει αλώβητη από την κρίση που πυροδοτεί η αύξηση του κόστους ζωής, προεξόφλησε. Πληθυσμοί σε όλη την υφήλιο θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της πείνας, ενώ τα κόστη της ενέργειας αυξάνονται την ώρα που τα εισοδήματα συρρικνώνονται για πολλούς εργαζόμενους, συνέχισε.

Ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρή διατροφική ανασφάλεια διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, υπενθύμισε.

Η σημερινή κρίση διατροφικής ασφάλειας υπάρχει αληθινός κίνδυνος να μετατραπεί «σε καταστροφή παγκοσμίων διαστάσεων το 2023», επισήμανε ο κ. Γκουτέρες στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

