ΗΠΑ: συντριβή αεροσκάφους με Πεζοναύτες

Θρίλερ για το φορτίο του αεροπλάνου. Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων από την φονική πτώση σε έρημο.

Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Τετάρτη σε περιοχή που καλύπτεται από έρημο στη νότια Καλιφόρνια, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των Πεζοναυτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Los Angeles Times που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, κατά τα πρώτα στοιχεία τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί και οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την τύχη του πέμπτου.

Ο στρατός διέψευσε πληροφορίες κατά τις οποίες το αεροσκάφος μετέφερε ραδιενεργές ουσίες όταν συνετρίβη κοντά στο Γκλάμις, 35 χιλιόμετρα από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αεροσκάφος που ανήκει στην 3η πτέρυγα της αεροπορίας Πεζοναυτών συνετρίβη κοντά στο Γκλάμις», είπε ο εκπρόσωπος των Πεζοναυτών στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Στρατιωτικά και πολιτικά σωστικά συνεργεία βρίσκονται επιτόπου. Αντίθετα με τις φήμες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπήρχε πυρηνικό υλικό στο αεροσκάφος», διαβεβαίωσε.

Κοντά στον τόπο του δυστυχήματος βρίσκεται αεροπορική βάση των Πεζοναυτών, στη Γιούμα (Αριζόνα). Εκεί σταθμεύουν αεροσκάφη MV-22 Osprey, που έχουν τη δυνατότητα να απογειώνονται και να προσγειώνονται κάθετα.

(αεροσκάφος τύπου MV-22B Osprey, όπως αυτό που συνετρίβη)

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκη αυτός ο τύπος αεροσκάφους –ο οποίος συνδυάζει τις δυνατότητες ελικοπτέρου και ελικοφόρου αεροπλάνου–, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο, όταν συνετρίβη ένα στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια γυμνασίων του NATO, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του.

