Ευλογιά των πιθήκων - Κρούσμα στην Ελλάδα: καθησυχαστικός ο Μόσιαλος

Τι αναφέρει για το εύρος του κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό και τι ζητά από τους πολίτες.

Φαίνεται πως υπάρχει κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και στη χώρα μας, αλλά ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει ελάχιστος και δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός ή υπεραντίδραση. Αυτό επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (LSE) και του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου.

Επίσης επισημαίνει ότι:

Από την αρχή της χρονιάς έχουμε 1.400 πιθανές περιπτώσεις ευλογιάς των πιθήκων στην Αφρική και 66 θανάτους. Πλέον έχουμε και 1.000 περίπου περιπτώσεις εκτός Αφρικής.



Όλες οι περιπτώσεις εκτός Αφρικής είναι ήπιες και δεν είχαμε μέχρι στιγμής κανένα θάνατο.



Η μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων είναι πολύ δύσκολη και μόνο μετά από πολύ στενή επαφή με πάσχοντα ή παρατεταμένη επαφή με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιήσει όσοι πάσχουν.



Υπάρχουν φάρμακα και εμβόλια, μεταξύ των οποίων και το εμβόλιο της ευλογιάς που είναι αποτελεσματικό για την ευλογιά των πιθήκων.



Επίσης ξέρουμε πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, που έχουν κάνει το εμβόλιο της ευλογιάς παλιότερα, είναι αρκετά προστατευμένοι και έναντι της ευλογιάς των πιθήκων.



Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει ελάχιστος και δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός ή υπεραντίδραση.

