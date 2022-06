Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Ποια είναι η κατάσταση του ασθενή.

Το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Όπως αναφέρει πρόκειται για άνδρα ο οποίος είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Πορτογαλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Έως και τις 7 Ιουνίου έχουν καταγραφεί συνολικά 577 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων σε 18 χώρες της Ευρώπης, καθώς και 437 κρούσματα σε 10 χώρες εκτός Ευρώπης.

Σήμερα 08/06/2022 δηλώθηκε στον ΕΟΔΥ κρούσμα με κλινική συμπτωματολογία συμβατή με το νόσημα από το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός».Προκειται για άνδρα με προσφατο ταξίδι στη Πορτογαλία.

Ο αρχικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του Οργανισμού για είδη non-variola orthopox ιών, στα οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογίας των πιθήκων, ήταν θετικός.

Τα δείγματα έχουν αποσταλεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για τη γονιδιωματική επιβεβαίωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός, καθώς η νόσηση είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη και το νόσημα χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά μεταδοτικότητα."

Ειδήσεις σήμερα:

Τράγκας: Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αίτημα για να γυρίσει στον Κορυδαλλό κατέθεσε ο δολοφόνος της Καρολάιν

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Οι καταγγελίες για ασέλγεια και οι αποκαλύψεις παλιών αθλητών του (βίντεο)