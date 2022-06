Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων: Μεταφέρεται και μέσω του αέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οδηγία των CDC για τους ταξιδιώτες και τη χρήση μάσκας, η οποία αφαιρέθηκε και η εξήγηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, των ΗΠΑ.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ενημέρωσαν τις οδηγίες τους την περασμένη εβδομάδα για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να προστατευτούν από την ευλογιά των πιθήκων. Μεταξύ των συστάσεων ήταν και η εξής, «Φορέστε μάσκα. Η χρήση μάσκας μπορεί να σας προστατεύσει από πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των πιθήκων».

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, αργά το βράδυ της Δευτέρας, αυτή η σύσταση διαγράφηκε. «Τα CDC αφαίρεσαν τη σύσταση μάσκας από την υγειονομική ειδοποίηση ταξιδιών για την ευλογιά των πιθήκων, επειδή προκάλεσε σύγχυση», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της την Τρίτη.

Ωστόσο, ο Οργανισμός εξακολουθεί να λέει ότι σε χώρες όπου η ευλογιά των πιθήκων εξαπλώνεται, οι «οικογενειακές επαφές και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας» θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φορούν μάσκες. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή ισχύει επίσης για «άλλα άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε στενή επαφή με ένα άτομο που έχει επιβεβαιωθεί με ευλογιά των πιθήκων».

Η στροφή αυτή υπονοεί μια ελάχιστα συζητημένη πτυχή της τρέχουσας επιδημίας της ευλογιάς των πιθήκων: Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μέσω του αέρα, τουλάχιστον σε μικρές αποστάσεις. Ενώ η μετάδοση μέσω του αέρα είναι μόνο ένας μικρός παράγοντας στη συνολική εξάπλωση, όπως σημειώνουν οι ειδικοί σε συνεντεύξεις τους, δεν υπάρχουν ισχυρές εκτιμήσεις σχετικά με το πόσο τελικά συνεισφέρει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του euro2day.gr.

Σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας τους, τα CDC εξακολουθούν να προτρέπουν τους ασθενείς με ευλογιά των πιθήκων να φορούν χειρουργική μάσκα, «ιδιαίτερα εκείνους που έχουν αναπνευστικά συμπτώματα». Ζητούν επίσης από μέλη οικογενειών να «εξετάσουν το ενδεχόμενο να φορούν χειρουργική μάσκα», όταν βρίσκονται παρουσία του ατόμου με ευλογιά των πιθήκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Μεξικό: Γέφυρα κατέρρευσε την ώρα των εγκαινίων (εικόνες)

ΗΠΑ: Κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές του Μισούρι