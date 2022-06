Κόσμος

Ισπανία: Μεγάλη φωτιά στην Ανδαλουσία

Εκκενώθηκε πόλη, λόγω της φωτιάς στην τουριστική περιοχή της Ισπανίας.

Δασική πυρκαγιά στην νότια Ισπανία προκάλεσε την εκκένωση του κέντρου την πόλης Μπεναχάβις, με πληθυσμό 7.000 ανθρώπων, και τρεις πυροσβέστες τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε χθες το απόγευμα στις πλαγιές του όρους Πουχέρα της Σιέρα Μπερμέχα, επάνω από την Κόστα ντελ Σολ, τόπο έλξης πλήθους βρετανών τουριστών στην ακτή της Ανδαλουσίας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τροφοδοτούν την πυρκαγιά.

Δύναμη διακοσίων πυροσβεστών, δεκάδες στρατιώτες και εθελοντές από τις πόλεις της Κόστα ντελ Σολ αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Πυρκαγιά στην ίδια περιοχή τον περασμένο Σεπτέμβριο κατέκαυσε 77.800 στρέμματα δάσους. Περί τους 1.000 πυροσβέστες και 50 πυροσβεστικά αεροσκάφη είχαν επιχειρήσει τότε για να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

